ZAOKRET OD TRADICIJE

Arm nakon 36 godina prestaje biti samo dizajner i počinje proizvoditi čipove

Miroslav Wranka

25.03.2026 u 09:44

Izvor: Arm / Autor: Arm
Iako se već dugo šuškalo o tom potezu, ovo je ipak odstupanje od Armove duge prakse ekskluzivnog licenciranja dizajna drugim proizvođačima čipova

Tvrtka za proizvodnju poluvodiča i softvera Arm Holdings počinje proizvoditi čipove nakon gotovo 36 godina licenciranja svojih dizajna tvrtkama poput Nvidije i Applea.

Predstavili su Arm AGI CPU, čip spreman za proizvodnju, a izgrađen za pokretanje zaključivanja u podatkovnom centru s umjetnom inteligencijom.

Tvrtka sa sjedištem u Ujedinjenom Kraljevstvu razvila je čip koristeći svoju obitelj CPU IP jezgri Arm Neoverse u partnerstvu s Metom, koja je također bila prvi kupac čipa Arm AGI CPU, dizajniranog za rad s njenim akceleratorom za obuku i zaključivanje. No u Armu računaju i na OpenAI, Cerebras i Cloudflare, između ostalih.

Prijelaz Arma na proizvodnju vlastitog silicija očekivao se već neko vrijeme. Tvrtka je počela razvijati čipove još 2023. godine, a procesori su već spremni za narudžbu. Ipak, ovo je odstupanje od njene duge tradicije ekskluzivnog licenciranja dizajna drugim proizvođačima čipova.

Tvrtka, koja je u većinskom vlasništvu japanske grupacije SoftBank, sada će se natjecati na tržištu na kojem djeluje veći broj njenih partnera.

To što proizvode CPU-ove, a ne GPU-ove, također je značajno. GPU-ovi (grafičke procesorske jedinice) privukli su veliku pozornost jer ih se koristi za obuku i pokretanje modela umjetne inteligencije, a također su važan dio infrastrukture podatkovnih centara.

Armovi novi čipovi trebali bi moći upravljati tisućama distribuiranih zadataka, uključujući upravljanje memorijom i pohranom, raspoređivanje radnih opterećenja i premještanje podataka između sustava.

'CPU je postao element za usmjeravanje tempa moderne infrastrukture te je odgovoran za održavanje učinkovitog rada distribuiranih AI sustava. To postavlja nove zahtjeve pred procesore i zahtijeva njihovu evoluciju', poručili su iz te tvrtke.

I CPU-ove postaje sve teže nabaviti. U ožujku su Intel i AMD rekli svojim kupcima u Kini da će vrijeme čekanja na njihove proizvode biti dulje, a cijene računala također su počele rasti usred rastuće nestašice, piše Tech Crunch.

odlučila porota

EKSPERIMENT

NIJE POTRAJALO

