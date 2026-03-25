Arm nakon 36 godina prestaje biti samo dizajner i počinje proizvoditi čipove

Predstavili su Arm AGI CPU, čip spreman za proizvodnju, a izgrađen za pokretanje zaključivanja u podatkovnom centru s umjetnom inteligencijom.

Tvrtka za proizvodnju poluvodiča i softvera Arm Holdings počinje proizvoditi čipove nakon gotovo 36 godina licenciranja svojih dizajna tvrtkama poput Nvidije i Applea.

Tvrtka sa sjedištem u Ujedinjenom Kraljevstvu razvila je čip koristeći svoju obitelj CPU IP jezgri Arm Neoverse u partnerstvu s Metom, koja je također bila prvi kupac čipa Arm AGI CPU, dizajniranog za rad s njenim akceleratorom za obuku i zaključivanje. No u Armu računaju i na OpenAI, Cerebras i Cloudflare, između ostalih.

Prijelaz Arma na proizvodnju vlastitog silicija očekivao se već neko vrijeme. Tvrtka je počela razvijati čipove još 2023. godine, a procesori su već spremni za narudžbu. Ipak, ovo je odstupanje od njene duge tradicije ekskluzivnog licenciranja dizajna drugim proizvođačima čipova.

Tvrtka, koja je u većinskom vlasništvu japanske grupacije SoftBank, sada će se natjecati na tržištu na kojem djeluje veći broj njenih partnera.