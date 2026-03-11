Japan želi upeterostručiti prodaju čipova domaće proizvodnje

Čipovi su među desecima proizvoda koje je vlada označila kao strateški važne za ekonomsku sigurnost i bit će u fokusu proširenih javnih ulaganja za poticanje rasta.

Time je vlada postavila novi rok, nakon ciljanog godišnjeg iznosa za 2030. godinu od 15 bilijuna jena.

Prodaja čipova proizvedenih u Japanu trebala bi do kraja idućeg desetljeća porasti na 40 bilijuna jena (253,6 milijardi dolara) godišnje, sa sadašnjih približno osam bilijuna jena godišnje.

Detaljni planovi bit će finalizirani u mjesecima koji dolaze i uključeni u planiranje proračuna za iduću godinu.

Japan je još osamdesetih godina prošlog stoljeća kontrolirao polovinu globalnog tržišta čipova da bi doživio kolaps u devedesetima zbog trgovinskih napetosti sa SAD-om i smanjenja domaćeg sektora elektronike.

Trenutno japanski čipovi drže manje od 10 posto udjela u svjetskom tržištu.

Umjetna inteligencija danas je motor brzog rasta u projektiranju i proizvodnji naprednih čipova i Japan se mora pozicionirati kako bi iskoristio tu ekspanziju, naglašavaju u vladi.