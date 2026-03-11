ambiciozni planovi

Japan želi upeterostručiti prodaju čipova domaće proizvodnje

Bi. S. / Hina

11.03.2026 u 02:03

Izvor: EPA / Autor: RITCHIE B. TONGO
Japan je u utorak objavio da želi upeterostručiti prodaju čipova iz domaće proizvodnje do 2040. godine, u okviru strategije premijerke Sanae Takaichi o ulaganjima u gospodarski rast

Prodaja čipova proizvedenih u Japanu trebala bi do kraja idućeg desetljeća porasti na 40 bilijuna jena (253,6 milijardi dolara) godišnje, sa sadašnjih približno osam bilijuna jena godišnje.

Time je vlada postavila novi rok, nakon ciljanog godišnjeg iznosa za 2030. godinu od 15 bilijuna jena.

Čipovi su među desecima proizvoda koje je vlada označila kao strateški važne za ekonomsku sigurnost i bit će u fokusu proširenih javnih ulaganja za poticanje rasta.

Detaljni planovi bit će finalizirani u mjesecima koji dolaze i uključeni u planiranje proračuna za iduću godinu.

Japan je još osamdesetih godina prošlog stoljeća kontrolirao polovinu globalnog tržišta čipova da bi doživio kolaps u devedesetima zbog trgovinskih napetosti sa SAD-om i smanjenja domaćeg sektora elektronike.

Trenutno japanski čipovi drže manje od 10 posto udjela u svjetskom tržištu.

Umjetna inteligencija danas je motor brzog rasta u projektiranju i proizvodnji naprednih čipova i Japan se mora pozicionirati kako bi iskoristio tu ekspanziju, naglašavaju u vladi.

