YouTube u ofenzivi: Što bi mogao donijeti dogovor s BBC-jem o proizvodnji sadržaja?

Među streaming platformama najpopularniji nisu Netflix ili HBO Max, već - YouTube. Platforma u vlasništvu Alphabeta nedavno je povuka potez koji bi mogao pomoći osiguravanju nastavka te dominacije.

Streaming postaje dominantan način gledanja televizije. Prema istraživanju koje je proveo Nielsen, tijekom 2025. godine TV streaming je činio gotovo 45 posto ukupnog streaminga.

Naime, u siječnju je BBC otkrio kako će početi snimati emisije za YouTube.

Zasad nije poznato o kakvom je sadržaju riječ. Objavljeno je tek kako će to biti mješavina 'zabave, dokumentaraca, dječjih kanala, vijesti i sporta'.

BBC već ima više kanala na YouTubeu, s više od 15 milijuna pretplatnika. Ali, te se kanale uglavnom koristi za promociju TV emisija koje BBC snima i prikazuje drugdje, za prikazivanje najava i isječaka. Izrada sadržaja izravno za YouTube značajan je iskorak u drugom smjeru.

Ulazak na dosad neosvojeno područje

U BBC-ju se nadaju kako će ovaj novi sadržaj pomoći privlačenju gledatelja na platformi u njihovom vlasništvu, poput BBC iPlayera. Partnerstvo s velikom medijskom organizacijom moglo bi pomoći YouTubeu u popunjavanju jedne od rijetkih velikih programskih praznina koje su mu preostale.

YouTube je već preuzeo puno toga što je nekada bila domena mrežne i kabelske televizije, od komentara vijesti do popularnih zabavnih emisija. Također uzima sve veći udio u prijenosima uživo i drugim događajima. Recimo,od 2029. godine dodjela Oscara bit će prenošena isključivo na YouTubeu.

Ali, ta platforma dosad nije uspjela ostvariti značajne rezultate na području autorskog televizijskog sadržaja. Nisu producirali visokokvalitetne miniserije kakve, primjerice, HBO objavljuje, niti pop-kulturne fenomene poput serijala Stranger Things.

Ekonomija njihovog poslovanja to zapravo ne dopušta.

HBO i Netflix daju resurse kreatorima za stvari poput izrade setova i angažiranja glumaca, dok velika imena na YouTubeu sve rade sama.