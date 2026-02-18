Kineski tehnološki šok tek počinje i mogao bi zavladati svijetom

Gospodarstva u razvoju kojima Kinezi ne predstavljaju problem vezan uz nacionalnu sigurnost mogu birati između jeftine kineske tehnologije ili skupe američke i europske alternative
Rory Green, glavni ekonomist za Kinu u TS Lombardu i voditelj istraživanja za Aziju, smatra da je Kina razbila američki 'percipirani monopol' na tehnologiju i umjetnu inteligenciju.
Prema njegovoj procjeni, kineski tehnološki šok tek počinje. Nije riječ samo o umjetnoj inteligenciji, DeepSeeku i električnim vozilima - prvi put u povijesti je gospodarstvo u nastajanju na čelu znanosti i tehnologije.
Kina spaja tehnologiju na razini dominantnog tržišta s troškovima proizvodnje na tržištima u nastajanju, uz podršku svog masivnog lanca opskrbe, a predsjednik Xi Jinping ulaganjima stvara snažnu mješavinu koja ubrzava kinesku tehnološku priču.
Peking je prošle godine tiho pokrenuo nacionalni fond za umjetnu inteligenciju vrijedan 8,69 milijardi američkih dolara i ima inicijativu AI+, koja će integrirati tehnologiju u cijelo gospodarstvo, industrije i društvo.
Kina brzo sustiže SAD u utrci u naoružanju umjetnom inteligencijom, razvijajući vrlo napredne modele pokretane domaćim čipovima, posebno kroz ogromne Huaweijeve klastere čipova i obilnu jeftinu energiju. Iako se američku Nvidiju smatra zlatnim standardom za poluvodiče koje se koristi za obuku AI modela, Huawei smanjuje jaz uvođenjem većih količina čipova i korištenjem jeftinije energije za skaliranje računalstva.
Pet do deset godina do dominacije
Green očekuje da bi lako mogla biti formirana kineska tehnološka sfera jer bi jeftine tehnološke ponude drugog najvećeg svjetskog gospodarstva mogle biti privlačnije zemljama u razvoju.
Gospodarstva u razvoju kojima Kinezi ne predstavljaju problem vezan uz nacionalnu sigurnost mogu birati između 'jeftine kineske tehnologije, Huaweija, 5G baterija, solarnih panela, umjetne inteligencije, vjerojatno nekog jeftinog financiranja' ili 'skupe američke i europske alternative'.
Stoga nije nemoguće to da će za pet do deset godina većina svjetskog stanovništva raditi na nekoj kineskoj tehnološkoj platformi.
Demis Hassabis, izvršni direktor Google DeepMinda, u siječnju je rekao da kineski modeli umjetne inteligencije zaostaju za američkim i zapadnim samo nekoliko mjeseci te su bliži tim mogućnostima nego što se mislilo prije godinu ili dvije.
Američki hiperskaleri Amazon, Microsoft, Meta Platforms i Alphabet nedavno su najavili kapitalna ulaganja do 700 milijardi dolara u umjetnu inteligenciju ove godine, što je izazvalo zabrinutost oko povrata investicija i dovelo do brisanja bilijuna dolara tržišne kapitalizacije tehnoloških divova, piše CNBC.
Kineska proslava Nove godine
I proslava lunarne nove godine u Pekingu - poznate i pod nazivom Proljetni festival - dobila je snažan tehnološki pečat. Humanoidni roboti, pokretani umjetnom inteligencijom, postali su jedna od glavnih atrakcija festivala jer izvode tradicionalne plesove, sudjeluju u nogometnim utakmicama i demonstriraju napredak kineske robotike pred velikim brojem posjetitelja.
U trgovačkom centru na zapadu grada roboti visoki oko 95 centimetara uvježbavali su poznati lavlji ples, odjeveni u šarene kostime, dok su se oko njih okupljali znatiželjni građani i turisti. Nakon hvaljenog nastupa 2025. godine, humanoidni roboti različitih kineskih razvojnih tvrtki i ove godine plesali su na pozornici, izvodeći salta i vježbajući kung-fu.
Razvili su ih kineski startupovi, među kojima se ističe Booster Robotics. Osim plesnih točaka, strojevi sudjeluju u autonomnim nogometnim utakmicama tri na tri. Nakon početnog zvižduka nema daljinskog upravljanja: roboti samostalno donose odluke, kreću se po terenu i koordiniraju igru.
Humanoidni roboti dio su 'novih produktivnih snaga' Pekinga, što je marksistički pojam koji se odnosi na sve visokotehnološke industrije, od umjetne inteligencije do bespilotnih letjelica i električnih vozila, kojima Kina planira ojačati svoje gospodarstvo. 'Tehnologija napreduje iznimno brzo i želimo da se i naš festival razvija s vremenom', rekao je organizator Qiu Feng.