Kineski tehnološki šok tek počinje i mogao bi zavladati svijetom

Prema njegovoj procjeni, kineski tehnološki šok tek počinje. Nije riječ samo o umjetnoj inteligenciji, DeepSeeku i električnim vozilima - prvi put u povijesti je gospodarstvo u nastajanju na čelu znanosti i tehnologije.

Rory Green , glavni ekonomist za Kinu u TS Lombardu i voditelj istraživanja za Aziju, smatra da je Kina razbila američki 'percipirani monopol' na tehnologiju i umjetnu inteligenciju.

Kina spaja tehnologiju na razini dominantnog tržišta s troškovima proizvodnje na tržištima u nastajanju, uz podršku svog masivnog lanca opskrbe, a predsjednik Xi Jinping ulaganjima stvara snažnu mješavinu koja ubrzava kinesku tehnološku priču.

Peking je prošle godine tiho pokrenuo nacionalni fond za umjetnu inteligenciju vrijedan 8,69 milijardi američkih dolara i ima inicijativu AI+, koja će integrirati tehnologiju u cijelo gospodarstvo, industrije i društvo.

Kina brzo sustiže SAD u utrci u naoružanju umjetnom inteligencijom, razvijajući vrlo napredne modele pokretane domaćim čipovima, posebno kroz ogromne Huaweijeve klastere čipova i obilnu jeftinu energiju. Iako se američku Nvidiju smatra zlatnim standardom za poluvodiče koje se koristi za obuku AI modela, Huawei smanjuje jaz uvođenjem većih količina čipova i korištenjem jeftinije energije za skaliranje računalstva.

Pet do deset godina do dominacije

Green očekuje da bi lako mogla biti formirana kineska tehnološka sfera jer bi jeftine tehnološke ponude drugog najvećeg svjetskog gospodarstva mogle biti privlačnije zemljama u razvoju.

Gospodarstva u razvoju kojima Kinezi ne predstavljaju problem vezan uz nacionalnu sigurnost mogu birati između 'jeftine kineske tehnologije, Huaweija, 5G baterija, solarnih panela, umjetne inteligencije, vjerojatno nekog jeftinog financiranja' ili 'skupe američke i europske alternative'.

Stoga nije nemoguće to da će za pet do deset godina većina svjetskog stanovništva raditi na nekoj kineskoj tehnološkoj platformi.

Demis Hassabis, izvršni direktor Google DeepMinda, u siječnju je rekao da kineski modeli umjetne inteligencije zaostaju za američkim i zapadnim samo nekoliko mjeseci te su bliži tim mogućnostima nego što se mislilo prije godinu ili dvije.

Američki hiperskaleri Amazon, Microsoft, Meta Platforms i Alphabet nedavno su najavili kapitalna ulaganja do 700 milijardi dolara u umjetnu inteligenciju ove godine, što je izazvalo zabrinutost oko povrata investicija i dovelo do brisanja bilijuna dolara tržišne kapitalizacije tehnoloških divova, piše CNBC.