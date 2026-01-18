Kako šefovi velikih tehnoloških tvrtki koriste AI? Neki bi vas mogli iznenaditi

Zovu umjetne inteligencije nisu odoljeli ni čelni ljudi globalnih tvrtki. Pogledajte kako su je inkorporirali u poslovni i privatni život
Do 2030. godine umjetna inteligencija mogla bi doprinijeti globalnom gospodarstvu s oko 15,7 bilijuna američkih dolara, prema konzultantskoj tvrtki PwC.
Pogledajte kako je koriste prvi ljudi nekih od najvećih svjetskih tehnoloških tvrtki.
Satya Nadella (Microsoft)
Za Nadellu je umjetna inteligencija postala nužan dio života, kako u uredu, tako i izvan njega. Recimo, voli slušati podcaste, ali nema vremena za njih.
Umjesto toga prenosi transkripte podcasta u aplikaciju Copilot na svom mobitelu kako bi mogao raspravljati o sadržaju s glasovnim asistentom tijekom putovanja na posao.
U uredu mu Copilot služi za sažimanje poruka iz Outlooka i Teamsa, a koristi najmanje 10 prilagođenih agenata iz Copilot Studija kako bi mu pomogao u pripremi sastanaka i istraživanju.
Sam Altman (OpenAI)
Altman upotrebljava umjetnu inteligenciju za pojednostavljenje zadataka u privatnom životu.
Kako je nedavno rekao, koristi je na dosadne načine: AI roboti mu pomažu u obradi e-pošte ili sažimanju dokumenata.
Tehnologija mu je također pomogla i stalno ju je koristio nakon što je u veljači prošle godine postao otac. Sada uglavnom upotrebljava ChatGPT za istraživanje razvojnih faza djeteta.
Jensen Huang (Nvidia)
Huang koristi AI za učenje novih koncepata. Počne tako što zatraži objašnjenje primjereno 12-godišnjem djetetu, pa se s vremenom popne do doktorata. Upotrebljava Perplexity i ChatGPT 'gotovo svaki dan' za istraživanje.
Uvjeren je da bi sposobnost umjetne inteligencije za brzo prikupljanje, analizu i prezentiranje informacija mogla zatvoriti tehnološki jaz.
Tim Cook (Apple)
Cook svakodnevno koristi umjetnu inteligenciju - Apple Intelligence pomaže mu u sažimanju dugih e-poruka. Ne čini se to kao nešto značajno, ali Cook kaže da mu je promijenilo život.
Uzbuđen je zbog razvoja umjetne inteligencije jer je uvjeren da postoje jedinstvene mogućnosti njene primjene, što u Appleu pomno proučavaju.
Brian Armstrong (Coinbase)
Izvršni direktor tvrtke za kriptovalute ponosan je na svoj razvojni tim koji je svjedočio prvoj 'kripto transakciji između umjetne inteligencije'. Coinbase je surađivao s Perplexity AI-em da bi trgovcima omogućio pristup kripto podacima u stvarnom vremenu.
Armstrong je oduševljen tom tehnologijom i puno je koristi, pri čemu voli testirati granice donošenja odluka u umjetnoj inteligenciji.
Osim toga, podijelio je otkaze zaposlenicima koji nisu usvojili AI u radu prije zadanog roka.
Ryan Roslanksy (LinkedIn)
Roslansky je korištenje umjetne inteligencije za dovršavanje zadataka usporedio s posjedovanjem drugog mozga. Copilot koristi za pisanje važne e-pošte drugim direktorima, uključujući šefa Microsofta Nadellu.
Nije mu u potpunosti prepustio pisanje e-poruka, već ga tehnologija vodi korak po korak da bi odredila konačni rezultat.
'Problem je u tome što zapravo tražite od umjetne inteligencije da donosi hrpu odluka umjesto vas kada tražite da slijepo odgovori na e-poštu', istaknuo je Roslansky.
Glenn Fogel (Booking)
Fogel koristi tehnologiju za poboljšanje svog javnog nastupa te prenosi videozapise svojih glavnih govora u chatbotove, a zatim traži povratne informacije.
Umjetna inteligencija mu je dala prijedloge, uključujući označavanje pokreta ruke koji bi mogao omesti publiku, piše Business Insider.