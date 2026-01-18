Kako šefovi velikih tehnoloških tvrtki koriste AI? Neki bi vas mogli iznenaditi

Zovu umjetne inteligencije nisu odoljeli ni čelni ljudi globalnih tvrtki. Pogledajte kako su je inkorporirali u poslovni i privatni život

Do 2030. godine umjetna inteligencija mogla bi doprinijeti globalnom gospodarstvu s oko 15,7 bilijuna američkih dolara, prema konzultantskoj tvrtki PwC. Pogledajte kako je koriste prvi ljudi nekih od najvećih svjetskih tehnoloških tvrtki.

Satya Nadella (Microsoft) Za Nadellu je umjetna inteligencija postala nužan dio života, kako u uredu, tako i izvan njega. Recimo, voli slušati podcaste, ali nema vremena za njih. Umjesto toga prenosi transkripte podcasta u aplikaciju Copilot na svom mobitelu kako bi mogao raspravljati o sadržaju s glasovnim asistentom tijekom putovanja na posao. U uredu mu Copilot služi za sažimanje poruka iz Outlooka i Teamsa, a koristi najmanje 10 prilagođenih agenata iz Copilot Studija kako bi mu pomogao u pripremi sastanaka i istraživanju.

Sam Altman (OpenAI) Altman upotrebljava umjetnu inteligenciju za pojednostavljenje zadataka u privatnom životu. Kako je nedavno rekao, koristi je na dosadne načine: AI roboti mu pomažu u obradi e-pošte ili sažimanju dokumenata. Tehnologija mu je također pomogla i stalno ju je koristio nakon što je u veljači prošle godine postao otac. Sada uglavnom upotrebljava ChatGPT za istraživanje razvojnih faza djeteta.

Jensen Huang (Nvidia) Huang koristi AI za učenje novih koncepata. Počne tako što zatraži objašnjenje primjereno 12-godišnjem djetetu, pa se s vremenom popne do doktorata. Upotrebljava Perplexity i ChatGPT 'gotovo svaki dan' za istraživanje. Uvjeren je da bi sposobnost umjetne inteligencije za brzo prikupljanje, analizu i prezentiranje informacija mogla zatvoriti tehnološki jaz.

Tim Cook (Apple) Cook svakodnevno koristi umjetnu inteligenciju - Apple Intelligence pomaže mu u sažimanju dugih e-poruka. Ne čini se to kao nešto značajno, ali Cook kaže da mu je promijenilo život. Uzbuđen je zbog razvoja umjetne inteligencije jer je uvjeren da postoje jedinstvene mogućnosti njene primjene, što u Appleu pomno proučavaju.