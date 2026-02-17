veliko istraživanje

Gotovo 100.000 ispitanika: Kratki videi na društvenim mrežama povezani su sa slabijom koncentracijom mladih

17.02.2026 u 20:33

Društvene mreže
Društvene mreže Izvor: EPA / Autor: ADAM VAUGHAN
Dok političari raspravljaju o dobnoj granici za društvene mreže, znanstvena istraživanja upućuju na to da kratki videozapisi i stalno izmjenjivanje sadržaja mogu oslabiti pažnju i kognitivnu izdržljivost mladih, čiji mozak još nije u potpunosti razvijen

Političari sve češće otvaraju pitanje dobnih ograničenja za korištenje društvenih mreža. U središtu rasprave su znanstveni podaci koji pokazuju da je mladima posebno teško odvojiti se od stalnog titranja zaslona i brzog izmjenjivanja sadržaja, prenosi tagesschau.

Istraživanja sa skoro sto tisuća sudionika

Mozak mladih izložen nizu slika, osobito u kratkim videozapisima koji na platformama poput TikToka, Instagrama i YouTubea često traju svega nekoliko sekundi. Upravo takav format, prema istraživanjima, ima najizraženiji učinak na pažnju.

Australski istraživači analizirali su 71 studiju s ukupno 98.299 sudionika. Rezultati su objavljeni u rujnu 2025. u časopisu Psychological Bulletin. Sudionici su u prosjeku imali 23 godine. Najizraženiji učinak kratkih videa uočen je u području pažnje. Mladi koji često konzumiraju takav sadržaj teže se usredotočuju na zadatke poput čitanja ili postupnog rješavanja složenih problema.

Voditeljica istraživanja, psihologinja Lan Nguyen sa Sveučilišta Griffith, navela je: 'Ovaj proces može postupno smanjiti kognitivnu izdržljivost i oslabiti sposobnost mozga da usmjeri pažnju na jedan zadatak.'

Stručnjaci objašnjavaju da u šarenom digitalnom okruženju dolazi do oslobađanja dopamina, neurotransmitera povezanog s osjećajem zadovoljstva. Kada korisnici dobiju oznake sviđanja, aktivira se sustav nagrađivanja u mozgu, što potiče daljnje korištenje aplikacija.

Odrasli lakše prekidaju korištenje jer im je prefrontalni korteks, zadužen za kontrolu impulsa, u potpunosti razvijen. Kod tinejdžera taj dio mozga sazrijeva tek sredinom dvadesetih godina. Biolog Martin Korte s Tehničkog sveučilišta u Braunschweigu ističe: 'Tijekom puberteta mozak mladih postaje veliko gradilište. Zato se teško oduprijeti kratkoročnim nagradama.'

Prilagođavanje algoritama

Svjetska zdravstvena organizacija zasad priznaje poremećaj povezan s igranjem videoigara, dok ovisnost o društvenim mrežama još nije službeno dijagnostička kategorija. Europska komisija istražuje ima li TikTok 'dizajn koji potiče ovisnost' i krši li time pravo Europske unije.

Platforme su besplatne, ali njihova zarada ovisi o vremenu koje korisnici provedu na njima. Što je korištenje dulje, veći su prihodi. Algoritmi prilagođavaju sadržaj interesima korisnika, nudeći stalno nove poticaje i iznenađenja koja dodatno učvršćuju naviku korištenja.

Psiholog Christian Montag sa Sveučilišta u Makauu proveo je istraživanje u kojem su sudionici izbrisali TikTok i Instagram s telefona. Poboljšanja mentalnog zdravlja zabilježena su već nakon dva tjedna.

Montag ističe i pozitivne strane društvenih mreža, uključujući usluge razmjene poruka i profesionalne platforme poput LinkedIna i ResearchGatea: 'Njima zadovoljavamo potrebu za društvenom interakcijom i gradimo mrežu kontakata.'

Ipak, stručnjaci upozoravaju da država, škole i obitelji moraju reagirati kada stalno prelazak s jednog sadržaja na drugi postane dominantan oblik zabave i dovede do zanemarivanja obitelji, prijatelja i školskih obveza.

