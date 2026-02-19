Novi težak europski poraz Dinama. U uzvratu ima gotovo nemoguću misiju

Sponzor rubrike
Gosti su poveli u 15. minuti golom Bryana Heynena, a Zakaria El Ouahdi je u 21. povisio na 0:2. Dinamo je u život vratio Dion Drena Beljo u 45. minuti, a konačnih 1:3 svojim drugim golom postavio je El Ouahdi u 90. minuti susreta.
Momčad Marija Kovačevića slabo je ušla u utakmicu i, iako je imala neke situacije u otvaranju, već nakon 21 minute se našla u velikom minusu. Gosti su poveli u 15. nakon kornera u kojem je Dominguez početnički izgubio duel s Heynenom i on je glavom rutinski zakucao loptu u gol za vodstvo gostiju.
Samo šest minuta kasnije ispala je Dinamova obrana, El Ouahdi je dobio loptu iskosa na desnoj strani i snažnim udarcem u suprotni kut slomio je domaćine.
Tek nakon što je primio dva gola, Dinamo je nešto počeo igrati. Tako je u 28. minuti Zajc u dobroj poziciji tukao preko gola, tri minute kasnije Topić je jako loše reagirao na ubačaj Hoxhe da bi Topić u 39. nakon sjajne akcije na petercu glavom promašio loptu u čistom ziceru.
Beljo je u 42. minuti nakon kornera snažno tukao, ali ravno u golmana, no Dinamu se pritisak ipak isplatio u 45. minuti. Bila je to odlična akcija Topića, koji je prošao dva igrača Genka i s gol aut linije vratio Belji u peterac, a on rutinski u prazan gol pogodio za 1:2.
Taj gol vratio je Dinamo u život i očekivala se puno bolja reakcija domaćina u nastavku. No, ona je potpuno izostala osim šanse Stojkovića u 54. kad je zakasnio na ubačaj Hoxhe. Zamjene nisu ništa donijele Kovačeviću, a konačan udarac Dinamu gosti su zadali u 90. kad je El Ouahdi nakon odlične solo akcije postavio konačnih 1:3. Koliko je Dinamo bio slab, dovoljno govori podatak da Dinamo u drugom dijelu nije imao nijeda jedini udarac na gol.
Tako Dinamo ima praktički nemoguću misiju u uzvratu sljedećeg četvrtka u kojem će biti bez Belje, koji je dobio treći žuti karton.
-
90'
Kraj.
-
90'
Tri minute nadoknade.
-
90'
GOOOOOOOL! Zakaria El Ouahdi napravio je dar-mar u šesnaestercu i pogodio za 1:3.
-
79'
Izlaze Stojković i Beljo, a izlaze Soldo i Bakrar.
-
70'
Izlaze Ito i Steuckers, a u igri su Sor i Bangoura.
Kod Dinama su izašli Hoxha, Topić i Zajc, a ulaze Lisica, Varela i Vidović.
-
68'
Prilika za Genk! Ito je sam na drugoj stativi, ali je glavom pucao ravno u Livakovića.
-
60'
Izlazi Bibout, a ulazi Mirisola.
-
57'
Zajc je dobio žuti karton.
-
54'
Prilika za Dinamo! Odličan centaršut Hoxhe na peterac, Stojković je zakasnio dijelić sekunde.
-
46'
Počelo je drugo poluvrijeme.