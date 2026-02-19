europska liga

Novi težak europski poraz Dinama. U uzvratu ima gotovo nemoguću misiju

Arber Hoxha

Izvor: Pixsell  /  Autor: Marko Lukunic/PIXSELL
DINAMO
1:3
GENK
  • S. M.
  • Zadnja izmjena 19.02.2026 21:06
  • Objavljeno 19.02.2026 u 20:34
Dinamo je u prvoj utakmici play-offa Europske lige izgubio u Maksimiru od Genka.

Gosti su poveli u 15. minuti golom Bryana Heynena, a Zakaria El Ouahdi je u 21. povisio na 0:2. Dinamo je u život vratio Dion Drena Beljo u 45. minuti, a konačnih 1:3 svojim drugim golom postavio je El Ouahdi u 90. minuti susreta.

Momčad Marija Kovačevića slabo je ušla u utakmicu i, iako je imala neke situacije u otvaranju, već nakon 21 minute se našla u velikom minusu. Gosti su poveli u 15. nakon kornera u kojem je Dominguez početnički izgubio duel s Heynenom i on je glavom rutinski zakucao loptu u gol za vodstvo gostiju.

Samo šest minuta kasnije ispala je Dinamova obrana, El Ouahdi je dobio loptu iskosa na desnoj strani i snažnim udarcem u suprotni kut slomio je domaćine.

Tek nakon što je primio dva gola, Dinamo je nešto počeo igrati. Tako je u 28. minuti Zajc u dobroj poziciji tukao preko gola, tri minute kasnije Topić je jako loše reagirao na ubačaj Hoxhe da bi Topić u 39. nakon sjajne akcije na petercu glavom promašio loptu u čistom ziceru.

Beljo je u 42. minuti nakon kornera snažno tukao, ali ravno u golmana, no Dinamu se pritisak ipak isplatio u 45. minuti. Bila je to odlična akcija Topića, koji je prošao dva igrača Genka i s gol aut linije vratio Belji u peterac, a on rutinski u prazan gol pogodio za 1:2.

Taj gol vratio je Dinamo u život i očekivala se puno bolja reakcija domaćina u nastavku. No, ona je potpuno izostala osim šanse Stojkovića u 54. kad je zakasnio na ubačaj Hoxhe. Zamjene nisu ništa donijele Kovačeviću, a konačan udarac Dinamu gosti su zadali u 90. kad je El Ouahdi nakon odlične solo akcije postavio konačnih 1:3. Koliko je Dinamo bio slab, dovoljno govori podatak da Dinamo u drugom dijelu nije imao nijeda jedini udarac na gol.

Tako Dinamo ima praktički nemoguću misiju u uzvratu sljedećeg četvrtka u kojem će biti bez Belje, koji je dobio treći žuti karton.

  • 90'

    90'

    Kraj.

    Kraj.

  • 90'

    90'

    Tri minute nadoknade.

    Tri minute nadoknade.

  • 90'

    90'

    GOOOOOOOL! Zakaria El Ouahdi napravio je dar-mar u šesnaestercu i pogodio za 1:3.

    GOOOOOOOL! Zakaria El Ouahdi napravio je dar-mar u šesnaestercu i pogodio za 1:3.

  • 79'

    79'

    Izlaze Stojković i Beljo, a izlaze Soldo i Bakrar.

    Izlaze Stojković i Beljo, a izlaze Soldo i Bakrar.

  • 70'

    70'

    Izlaze Ito i Steuckers, a u igri su Sor i Bangoura.

    Kod Dinama su izašli Hoxha, Topić i Zajc, a ulaze Lisica, Varela i Vidović.

    Izlaze Ito i Steuckers, a u igri su Sor i Bangoura.

    Kod Dinama su izašli Hoxha, Topić i Zajc, a ulaze Lisica, Varela i Vidović.

  • 68'

    68'

    Prilika za Genk! Ito je sam na drugoj stativi, ali je glavom pucao ravno u Livakovića.

    Prilika za Genk! Ito je sam na drugoj stativi, ali je glavom pucao ravno u Livakovića.

  • 60'

    60'

    Izlazi Bibout, a ulazi Mirisola.

    Izlazi Bibout, a ulazi Mirisola.

  • 57'

    57'

    Zajc je dobio žuti karton.

    Zajc je dobio žuti karton.

  • 54'

    54'

    Prilika za Dinamo! Odličan centaršut Hoxhe na peterac, Stojković je zakasnio dijelić sekunde.

    Prilika za Dinamo! Odličan centaršut Hoxhe na peterac, Stojković je zakasnio dijelić sekunde.

  • 46'

    46'

    Počelo je drugo poluvrijeme.

    Počelo je drugo poluvrijeme.

