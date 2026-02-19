Novi težak europski poraz Dinama. U uzvratu ima gotovo nemoguću misiju

Gosti su poveli u 15. minuti golom Bryana Heynena, a Zakaria El Ouahdi je u 21. povisio na 0:2. Dinamo je u život vratio Dion Drena Beljo u 45. minuti, a konačnih 1:3 svojim drugim golom postavio je El Ouahdi u 90. minuti susreta.

Momčad Marija Kovačevića slabo je ušla u utakmicu i, iako je imala neke situacije u otvaranju, već nakon 21 minute se našla u velikom minusu. Gosti su poveli u 15. nakon kornera u kojem je Dominguez početnički izgubio duel s Heynenom i on je glavom rutinski zakucao loptu u gol za vodstvo gostiju.

Samo šest minuta kasnije ispala je Dinamova obrana, El Ouahdi je dobio loptu iskosa na desnoj strani i snažnim udarcem u suprotni kut slomio je domaćine.

Tek nakon što je primio dva gola, Dinamo je nešto počeo igrati. Tako je u 28. minuti Zajc u dobroj poziciji tukao preko gola, tri minute kasnije Topić je jako loše reagirao na ubačaj Hoxhe da bi Topić u 39. nakon sjajne akcije na petercu glavom promašio loptu u čistom ziceru.

Beljo je u 42. minuti nakon kornera snažno tukao, ali ravno u golmana, no Dinamu se pritisak ipak isplatio u 45. minuti. Bila je to odlična akcija Topića, koji je prošao dva igrača Genka i s gol aut linije vratio Belji u peterac, a on rutinski u prazan gol pogodio za 1:2.

Taj gol vratio je Dinamo u život i očekivala se puno bolja reakcija domaćina u nastavku. No, ona je potpuno izostala osim šanse Stojkovića u 54. kad je zakasnio na ubačaj Hoxhe. Zamjene nisu ništa donijele Kovačeviću, a konačan udarac Dinamu gosti su zadali u 90. kad je El Ouahdi nakon odlične solo akcije postavio konačnih 1:3. Koliko je Dinamo bio slab, dovoljno govori podatak da Dinamo u drugom dijelu nije imao nijeda jedini udarac na gol.

Tako Dinamo ima praktički nemoguću misiju u uzvratu sljedećeg četvrtka u kojem će biti bez Belje, koji je dobio treći žuti karton.