Hit film sa Charlize Theron stigao je na Netflix: Već je najgledaniji u Hrvatskoj

'Prometej', hit film iz 2012. godine, u kratkom roku je osvojio publiku na Netflixu i potvrdio kultni status
Znanstveno-fantastični spektakl 'Prometej' redatelja Ridleyja Scotta upravo je stigao na Netflix, a prema aktualnoj ljestvici gledanosti već je najgledaniji film u Hrvatskoj.
Riječ je o prequelu kultnog 'Aliena' iz 1979. godine, filmu koji istražuje podrijetlo misteriozne prijetnje iz svemira i širi mitologiju jednog od najutjecajnijih SF serijala u povijesti filma.
Povratak u svemir svijeta 'Aliena'
Radnja 'Prometeja' smještena je u 2093. godinu i prati ekspediciju svemirskog broda Prometheus koji kreće u potragu za izvanzemaljskim tvorcima čovječanstva. U središtu priče su arheologinja Elizabeth Shaw, koju tumači Noomi Rapace, te android David, u izvedbi Michaela Fassbendera.
Film tematizira pitanja nastanka života, odnosa čovjeka i tehnologije te granica znanstvenog istraživanja, uz vizualno raskošnu produkciju i napete akcijske sekvence.
U glumačkoj postavi su i Charlize Theron te Idris Elba.
Dio SF klasike Ridleyja Scotta
Ridley Scott potpisuje režiju filma koji je po izlasku 2012. godine izazvao brojne rasprave među obožavateljima 'Aliena', ponajprije zbog filozofskog pristupa i širenja svemira originalne priče.
Sada, više od desetljeća nakon kinopremijere, 'Prometej' je dostupan hrvatskim pretplatnicima Netflixa, gdje je odmah zasjeo na vrh ljestvice najgledanijih filmova.