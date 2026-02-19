Hit film sa Charlize Theron stigao je na Netflix: Već je najgledaniji u Hrvatskoj

Znanstveno-fantastični spektakl ' Prometej ' redatelja Ridleyja Scotta upravo je stigao na Netflix , a prema aktualnoj ljestvici gledanosti već je najgledaniji film u Hrvatskoj.

Riječ je o prequelu kultnog 'Aliena' iz 1979. godine, filmu koji istražuje podrijetlo misteriozne prijetnje iz svemira i širi mitologiju jednog od najutjecajnijih SF serijala u povijesti filma.

Povratak u svemir svijeta 'Aliena'

Radnja 'Prometeja' smještena je u 2093. godinu i prati ekspediciju svemirskog broda Prometheus koji kreće u potragu za izvanzemaljskim tvorcima čovječanstva. U središtu priče su arheologinja Elizabeth Shaw, koju tumači Noomi Rapace, te android David, u izvedbi Michaela Fassbendera.