Ugasite računalo i uživajte: Najbolje društvene igre u 2025. prema izboru tportala

Izbor najboljih igara na ploči za 2025. godinu obuhvaća i neke koje su izašle lani ili ranije, no kojima se uvijek s radošću vraćamo

Godina nam se polako približava kraju, a to znači da se, između ostalog, prisjećamo desetaka, ne, stotina sati provedenih za stolom u društvu prijatelja, obitelji i ostalih najdražih. 'Proverbijalni sufle' loše pročitanih pravila, svađanja i kopanja po boardgamegeek forumima, slatkih pobjeda i katastrofalnih gubitaka, zbog kojih smo se uplakani budili u dva sata ujutro, objedinjen je u top listu koja će, uz malo sreće, sve gore navedeno servirati i vama. Da, hobi igranja igara na ploči u 2025. godini jednako je aktualan kao i lani, s time da polako privlači sve veći broj pobornika. Ova lista predstavlja one u kojima smo najviše uživali te koje bismo, da nas pitate, bez treptaja oka opet zaigrali. Većina spomenutih, usput, vjerojatno je dostupna u vašem obližnjem dućanu s igrama, što znači da uz malo sreće možda pronađete i neki prikladan božićni poklon. Joyride: Survival of The Fastest

Ako volite dobre utrke, Joyride vam definitivno ne smije proći ispod radara. Riječ je o mješavini demolition derbija i slobodne utrke u kojoj možete slagati svoje staze i koristiti se kolekcijom prilično različitih automobila, s ciljem koji obuhvaća prolazak kroz kontrolne točke, a ne neku fiksnu stazu. Ovo garantira vrlo česte sudare i korištenje široke palete pojačanja u stilu Mario Karta, a finalni je proizvod elegantna i dinamična igra koja nagrađuje taktičko razmišljanje i vještinu vožnje, a istovremeno tapša po ramenu kaosu i sumanutim obratima. Ahoy (i ekspanzije)

Ahoy, šarenoj i tematskoj asinkronoj strategiji, dosta se često s razlogom pripisuje titula 'Root Lite'. Riječ je o elegantnoj i intrigantnoj gusarskoj strategiji u kojoj se dva igrača uvijek bore za teritorij, a ostala dva (uglavnom) rade svoju stvar. U 2025. su za dotičnu izašle dvije ekspanzije s četiri nove fakcije - uključujući migrirajuće orke, kornjače kamikaze i morsku neman. Ako volite strateške igre s puno 'mesa', a ne uči vam se igrati Root ili Oath, Ahoy biste definitivno trebali isprobati. Barony Royal Edition

Barony, odnosno nedavno izašli Royal Edition, igra je o kojoj malo tko priča. Riječ je o lijepo produciranoj strategiji za do pet igrača, čija dinamika i mehanike jako podsjećaju na pojednostavljeni šah. U igri ne postoje kockice niti skrivene taktike (makar je potonje moguće dodati uz uključeno proširenje Heroji i donekle Čarolije). Sve čime raspolažete su ograničen resursi, nasumično složena mapa s raštrkanim gradovima i igrači s druge strane stola koje ćete sa zadovoljstvom nadmudriti i opelješiti. Interaktivna i donekle nemilosrdna strana Baronyja često je razlog zbog kojeg ga ljudi zaobilaze, no ako vam je sjela Hansa Teutonica i volite igre u kojima nasumičnost ima vrlo malu ulogu, cijenit ćete njegovu eleganciju i kompaktnost. Kelp

Kelp je asinkrona igra za dva igrača u kojoj jedna osoba igra hobotnicu, a druga morskog psa. Morskom je psu (igra kockicama) cilj postati jači i opasniji te pojesti hobotnicu, a hobotnici je namjera, pored očitog cilja da ne postane gablec morskom psu, naučiti nove trikove i gradnjom špila stvoriti sustav kojim će dovoljno izmoriti grabežljivca da odustane. Pored vrlo lijepe produkcije, Kelp na papiru izgleda kao igra koja ne bi smjela funkcionirati, no u praksi je vrlo elegantan, zanimljiv i dinamičan naslov kojem ćete se, kao i mi, vraćati više puta. Scout

Scout je igra kartama koju možemo preporučiti svima. U njoj slažete nizove i pokušavate jakim zvanjima nadigrati druge igrače, no trik je u tome da su karte koje se nalaze u vašim rukama fiksne te da ih ne smijete razmještati. Ova slojevita i vrhunski dizajnirana igra posve je drukčija kad sudjeluju dva, tri, četiri ili pet igrača. Također ima dovoljno dubine da je svakom partijom polako učite igrati učinkovitije te, što je najbitnije, kako nadigrati taktiku koju je lik preko puta stola nedavno počeo koristiti. Quest for El Dorado

El Dorado, također poznat kao 'bebin prvi deckbuilder', vrlo je dinamična i fleksibilna utrka kroz džunglu s tematikom Indiane Jonesa. Svim su igračima dostupne iste karte za nadogradnju, jedni druge blokiraju na ploči, a jedina prava prepreka na kraju priče je bezvezan špil koji ste si napravili.

Razlog zbog kojeg je reizdanje ovog klasika Reinera Knizije dospjelo na našu listu je to što ova igra očigledno otvara priliku za učenje. Njezina jednostavna pravila, jasni ciljevi i pitak dizajn napravljeni su tako da igrače vrlo brzo angažiraju za višu razinu, a ona uključuje namjernu kupnju karata koje drugima trebaju, pozicioniranje koje šteti tuđim planovima, blokade, sofisticirano 'rezanje' vlastitog špila i tako dalje. Neke strategije, jasno, rade bolje od drugih i lagali bismo kad bismo rekli da možete raditi što god vam je volja, no to ne poništava činjenicu da se radi o izvrsnoj igri u kojoj će uživati zbilja širok raspon dobnih skupina. Lord of The Rings: Fate of The Fellowship