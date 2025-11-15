Zaigrali smo Tag Team: Kratka i slatka borilačka igra s neobičnom dinamikom

Tag Team je svjež i prekrasno ilustriran twist mnogima poznate formule kompetitivne kartaške igre za dva igrača

Prošlo je godinu dana otkad su ljubitelji igara na ploči dobili priliku zaigrati intrigantni Sky Team, igru u kojoj sa suigračem pokušavate spustiti putnički zrakoplov. Intrigantna kombinacija tajnog bacanja kockica i maštovito osmišljene komandne ploče, inspirirane onom u avionu, radila je u tandemu s neortodoksnim pravilima. Igrači tijekom svakog scenarija ne smiju komunicirati, a rezultat je nerijetko napeta zračna drama ispunjena izbjegavanjem drugih zrakoplova, poravnavanjem krila i ispijanjem kave. Puno, puno kave.

Tim iz snova Premda dizajner Luc Remond nije radio na Tag Teamu, naslovu koji sa Sky Teamom dijeli izdavača i dio imena, riječ je o igri koja se šarenim vizualima te nekonvencionalnim pristupom jako dobro uklapa u ostatak opusa Scorpinon Masquea. Tag Team, djelo Griche Germana, Corentina Lebrata i ilustratora Xaviera Gueniffeyja Durina, svakom igraču na izbor daje dva superheroja koji se bore u timovima. Cilj je igranjem karata smanjiti zdravlje jednog od protivničkih likova na nulu, no način na koji igrači to rade prilično je zanimljiv jer nije riječ o klasičnoj borbenoj igri poput Magic The Gatheringa, u kojoj asimetrični špilovi ovise o vašoj domišljatosti i dubini novčanika.

Neobična pravila U Tag Teamu svaka se runda odvija automatski: oba igrača istovremeno pokazuju i odigravaju karte i jedina interakcija im je zapravo predviđanje protivničkog slijeda napada, blokada i specijalnih efekata (koji je fiksiran) te postupno ubacivanje novih karata koje će taj slijed pokušati 'razbiti'. Zahvaljujući dvanaest likova s različitim špilovima i mehanikama, to je jako lijepo dizajnirana slagalica koja strategiju pristupa fokusira na prilagodbu i čitanje tuđeg blefa, no na način na koji to kartaške igre uglavnom ne rade. Tim rečeno, možda je nazivanje Tag Teama 'slagalicom' bilo malo pretjerano.

Ograničena interakcija je... dobra stvar? Radi se, naime, o tome da zahtijeva kritičko razmišljanje i procjenu gdje je potrebno intervenirati da bi baš određena karta proradila kako spada, no generalno – nećete uživati u njoj ako ste jako ozbiljni, već ako ste znatiželjni i želite se super zabaviti. Možda u nekom trenu nećete dobiti kartu koju tražite, možda će protivnik uvijek zaobilaziti vaše zamke i možda ćete biti više nego svjesni toga da ćete u iduća dva poteza izgubiti i da je gubitak neizbježan, no na sreću – varijacije i dinamika, a na koncu i brzina partija, dovoljne su da ublaže sve nedostatke. Uostalom, riječ o kartaškom naslovu koji je savršen za kratke seanse (prosječna partija traje 10 minuta).

S druge strane, zbog koncepta razbijanja sekvenci i automatskog odigravanja karata istovremeno Tak Team nije nešto što ćete predstaviti ljudima koji tek ulaze u taj hobi.

Hoćemo još Ono što ovu igru također čini jako dobrom je, pored zanimljivih potencijalnih strategija, Tag Teamov nevjerojatan potencijal. Svi dostupni likovi su vrlo tematski i donose hrpu autentičnih mehanika koje ga čine zabavnim i svježim, a otkrivanje parova koji rade u odnosu na parove koji ne rade samo je uvod u dodatne sadržaje, kojih će, bez dvojbe, biti jako, jako puno.