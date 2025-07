Tportalov izbor: Probrali smo nekoliko odličnih društvenih igara za savršeno ljetovanje

LOTR: Duel je strateška igra u kojoj preuzimate ulogu Saurona ili kolektiva pozitivaca u mitskoj borbi za Međuzemlje. Kao u drugim takvim igrama, akcija se fokusira na draftanje karata, izgradnju raznih strategija i asinkroni start. Možete pobijediti strateškom nadmoći na mapi, okupljanjem ili korumpiranjem raznih nacija ili tjeranjem Froda do Mount Dooma, gdje će baciti prsten - prije nego što njega i Sama dohvati utvara.

Uglavnom, možda zvuči komplicirano, no sukus cijele priče je sakupljati kartice i slagati razne kombinacije koje vam daju dodatne moći ili omogućuju da završite igru. Pristup finalu ovisi o tome kakve se strategije primio drugi igrač, a najbolji način obično je aktivno sabotiranje njegove, pri čemu istovremeno pokušavate progurati svoju. Lord of the Rings: Duel for Middle-Earth također ima hrvatsko izdanje koje, uz adekvatnu kolekciju pravopisnih grešaka, lijepo prikazuje što sve morate raditi.

Druge stvari koje su doprinijele uvrštavanju ove igre na listu su produkcija, hrpa lijepih figurica, jako lijepe karte, kao i vrijeme partije od oko 40 minuta.

Long Shot: The Dice Game