Mala kartaška igra za velike roštilje: Možete li preživjeti i ne izvući duplikat?

Jednostavna i šarmantna kartaška igra Flip 7 savršena je za one kojima se ne da učiti hrpu pravila

Analogija iz naslova ovog članka možda je malo rastegnuta s obzirom na to da je period druženja uz roštiljanje i glazbu na zalasku zbog sve goreg vremena i niskih temperatura.

Da, Flip7 je u svakom zamislivom smislu igra s kartama stvorena za širok spektar uzrasta ili, u slučaju roštilja, skoro sve postotke alkohola u krvi. Zašto? Počnimo s pravilima.

Put do trijumfa Pravila su prilično jednostavna: u špilu se nalazi hrpa karata s brojkama od 0 do 12, s time da onih s najvišim brojevima ima najviše (dvanaest dvanaestica, jedanaest jedanaestica, deset desetica i tako dalje). Cilj je tijekom niza rundi sakupiti što veći broj bodova ili zatvoriti rundu prikupljanjem sedam različitih karata (odakle i ime igre). Igrači na potezu imaju dvije opcije: stati na onome što su izvukli i pribrojiti bodove njihovom trenutnom rezultatu ili vući još jednu kartu.

Ako izvučete duplikat, ispadate iz runde i ostajete s nula bodova. Ovo znači da visoki brojevi donose rizik, ostavljajući vam dvije – nazovimo ih tako – strategije. Ili brojite koliko je otprilike karata određene vrste ostalo u špilu ili se jednostavno oslanjate na to da, recimo, 'valjda nećete povući još jednu peticu'. Malo dinamike Kako se igra ne bi svela na suhoparno dijeljenje karata, tu je i nekoliko specijalnih bonusa, poput onih koje zamrzavaju nečiji rezultat ili pružaju još jednu šansu za vučenjem nove karte nakon što izvučete duplikat. Pobjednik igre prvi je igrač čiji rezultat premaši 200 bodova. U slučaju da više igrača prijeđe 200 bodova, pobjednik je onaj koji ih ima najviše.

Što se vizualne komponente i produkcijskih vrijednosti tiče, tu nemam prigovora: prezentacija Flipa 7 je skladna, šarena i lako čitljiva, što će definitivno osvojiti srca mlađih igrača. Jedna stvar koja me nije oduševila jest format srednje kutije u koji ne stanu karte nakon što ih stavite u košuljice.

Jednostavnost kao vrlina Ako sve ovo što ste pročitali zvuči kao nešto namijenjeno mlađim uzrastima, ne biste bili predaleko od istine. Također, s obzirom na jednostavnost igre i brzinu poteza, Flip 7 najbolje radi u većim grupama: više sam uživao u reakcijama igrača na lošu ili dobru sreću nego se brinuo o složenim strategijama. Bonusi i specijalne karte samo su šlag na torti koji igri dodaju dozu moderne dinamike.