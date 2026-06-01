Velika tranzicija: Što Disney planira s aplikacijom Hulu

Disney ubrzava plan spajanja svojih streaming servisa, a interni dokumenti pokazuju da bi aplikacija Hulu do kraja godine mogla postati suvišna. Prema internom planu nazvanom Project Gemini, Disneyjeve tehničke ekipe rade na tome da se Huluov sadržaj i ključne funkcije u potpunosti prebace u Disney+. Cilj je, izvještava Business Insider , stvoriti jedinstveno streaming iskustvo na aplikaciji Disney+ dok bi Huluova tehnološka infrastruktura nakon prijelaza korisnika postupno bila ugašena.

Iako je Disney službeno poručio da 'trenutačno nema planova' za gašenje aplikacije Hulu, više zaposlenika iz streaming odjela tvrdi da se resursi već dulje preusmjeravaju s Hulua na Disney+ te da se za Hulu više ne razvijaju veće nove funkcije. Jedan od zaposlenika opisao je situaciju vrlo izravno: Hulu je, kako kaže, 'na aparatima', s minimalnim aktivnim razvojem, što znači i sporije rješavanje bugova.

Ovo je jako slično situaciji u Microsoftu jer je on postupno ugasio Internet Explorer u korist Microsoft Edgea, a Warner Bros. Discovery zamijenio je HBO Max aplikacijom Max.

Dugoročan plan

Pomnije promatranje situacije jasno pokazuje da Disney već godinama priprema teren za ovaj potez.

Pretplatnici paketa Disney i Hulu već mogu gledati kompletan Huluov katalog u sklopu aplikacije Disney+, a korisnicima koji imaju samo Disney+ dostupan je dio Huluova sadržaja. Krajem svibnja uvedena je i sinkronizacija lista i povijesti gledanja između dviju platformi.

Prema internim informacijama, Disney+ bi uskoro trebao dobiti još Huluovih funkcija, uključujući TV kanale uživo te opcije za DVR, a strategija se uklapa u širi plan koji Disneyjev izvršni direktor Josh D'Amaro naziva One Disney. Ideja je objediniti timove, smanjiti troškove i korisnicima ponuditi manje fragmentirano iskustvo.

Za Disney to ima i poslovnu logiku

Jedna aplikacija znači niže tehničke troškove i jednostavnije održavanje, a istodobno omogućuje lakše promoviranje različitog sadržaja: primjerice fanovima Marvel Studiosa mogu se preporučiti Huluove komedije, a korisnici koji dođu zbog Huluova kataloga lakše ostaju u Disneyjevu ekosustavu te se tvrtka pritom želi postaviti u bolju poziciju u odnosu na vodeći Netflix. Međutim migracija neće biti jednostavna.

Zaposlenici navode da još postoji mnogo tehničkih elemenata koje treba preseliti, a u kompaniji postoje i različita mišljenja o tome koliko brzo korisnike treba prebacivati s Hulua, no sam Disney dugoročno želi ići korak dalje.

Prema internim planovima, Disney+ bi se mogao razviti u svojevrsnu superaplikaciju pa korisnici ne bi samo gledali filmove i serije, nego i kupovali ulaznice, artikle i rezervacije vezane uz Disneyjeve parkove, kruzere i kinopremijere. Ako se taj plan ostvari, Hulu kao zasebna aplikacija mogao bi postupno nestati – ne naglo, nego sve većom integracijom dok Disney+ ne postane glavno i jedino digitalno središte cijelog Disneyjeva sadržaja.