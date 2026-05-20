DRASTIČAN REZ

X uveo novo ograničenje: Nema više objava tisuća tvitova bez plaćanja

Miroslav Wranka

20.05.2026 u 09:58

Izvor: EPA / Autor: Adam Vaughan
X nastavlja s pokušajima uvjeravanja korisnika kako trebaju plaćati za 'verifikaciju'. Novo ograničenje moglo bi razljutiti pojedine dugogodišnje korisnike

Čini se kako je X bez puno pompe ograničio broj objava dopuštenih za one bez plave kvačice.

Na stranici Centra za pomoć X-a sad je navedeno kako je broj objava za nepotvrđene račune ograničen na 50 originalnih objava i 200 odgovora dnevno.

U usporedbi s predmemoriranim verzijama iste stranice Centra za pomoć, novo ograničenje je višestruko niže od prethodnih 2400 dnevno.

Zanimljivo, ažurirana stranica i dalje spominje ograničenje od 2400 ažuriranja dnevno. Međutim, X će obavijestiti korisnike o tome kada dosegnu nova ograničenja i koje su ograničenje dosegli porukom o pogrešci.

Ovaj potez mogao bi biti dio X-ove kampanje za smanjenje neželjene pošte i aktivnosti botova na platformi, kao što se vidjelo kada je u listopadu uveo značajku 'o ovom računu', koja otkriva gdje se račun nalazi.

Za one koji žele i nakon ovog poteza ostati i objavljivati ​​do mile volje, osnovna razina X Premiuma počinje od tri američka dolara mjesečno ili 32 USD godišnje, piše Engadget.

