Stručnjak razbio mit o neuromarketingu: 'Ne možete ljude natjerati na kupnju'

Dalibor Šumiga, stručnjak za neuromarketing naveo je da nije njegov cilj natjerati ljude u kupnju nečega što ne žele te odbacio ideju 'gumba za kupnju'. Umjesto toga, kaže, bavi se ponašanjem, koji su motivi i strahovi ljudi.

Gostujući u emisiji Nedjeljom u 2, stručnjak za neuromarketing Dalibor Šumiga dotaknuo se brojnih tema u suvremenom društvu pa tako i kako društvene mreže utječu na poslovni uspjeh. Ironično, voditelju Aleksandru Stankoviću je priznao da nije veliki ljubitelj društvenih mreža, čak ni redovno ne prati podcaste, a upravo su mu one stvorile najveću poslovnu vidljivost. 'Kad dođete do 250 tisuća pregleda, postajete blago slavni. Na 500 tisuća dobijete gratis ručak, ne morate platiti parking, ljudi se žele fotografirati s vama, a na milijun pregleda počnu stizati i bračne ponude u inbox (...) Novinari su se iznenadili kada sam im rekao da plaćam promociju. Ukupni trošak je oko šest tisuća eura mjesečno kako bi se sadržaj, uz montažu, servirao publici. Kod nišnih tema ne možete računati na organski doseg', otkrio je Šumiga, prenosi HRT.

Brendovi umjesto prijevare, razmišljaju kako oduševiti kupca Kao stručnjak za neuromarketing, upozorio je da ovaj vid marketinga ne može natjerati ljude na kupnju nečega što ne žele. 'U jednom razdoblju promovirala se ideja da postoji nekakav 'buy button' u mozgu koji se može aktivirati, ali to jednostavno nije točno. Ne možete mene natjerati da konzumiram nešto što ne želim (...) Ne bavim se marketingom nego ljudskim ponašanjem. Proučavam koji su strahovi i motivi ljudi te kako ih adresirati', pojasnio je područje svog rada i djelovanja. Dodao je da će uvijek biti ljudi koji kritiziraju njegov rad, ali smatra srećom što se ne bavi polarizirajućim temama. Na tom tragu je prokomentirao i odnos tvrtki prema kupcima. Kako kaže, ozbiljnom brendu prevara kupaca ne pada na pamet. 'Kada prodajete kremšnitu, vi ste spremni odreći se kremšnite, a ja nekoliko eura. Obje strane traže svoj interes. Nijedan ozbiljan brend ne razmišlja o tome kako prevariti kupca, nego kako ga oduševiti', naveo je Šumiga.