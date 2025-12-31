Nagodba teška 10 milijuna dolara zbog YouTubea: Disney prekršio zakon o zaštiti djece

Ministarstvo je poručilo da je savezni sud odobrio propisanu naredbu kojom se rješava slučaj protiv Disney Worldwide Services i Disney Entertainment Operations. Prema nagodbi, Disney će platiti deset milijuna dolara kako bi se oslobodio optužbe Federalne trgovinske komisije da je prekršio Zakon o zaštiti privatnosti djece na internetu (COPPA) u vezi sa svojim video sadržajem na YouTubeu.

Osim financijske kazne, nalogom se Disneyju zabranjuje poslovanje na YouTubeu zbog kršenja zakona COPPA te se zahtijeva od tvrtke da uspostavi program usklađenosti kako bi se osiguralo buduće pridržavanje zaštite privatnosti djece.