Velika studija otkrila: Žene nose veći genetski rizik za depresiju

'Već znamo da su žene dvostruko sklonije depresiji tijekom života nego muškarci', rekla je dr. Brittany Mitchell , viša istraživačica u laboratoriju za genetsku epidemiologiju instituta QIMR Berghofer. 'Također znamo da se depresija razlikuje od osobe do osobe, no dosad nije bilo dovoljno dosljednih istraživanja koja bi objasnila zašto se ta bolest različito manifestira kod žena i muškaraca, uključujući moguću ulogu genetike .'

Prema istraživanju australskog medicinskog instituta QIMR Berghofer , muškarci i žene dijele mnoge genetske čimbenike povezane s depresijom, no žene nose veći genetski rizik za obolijevanje od nje, vjerojatno zbog varijanti specifičnih za ženski spol, prenosi Guardian .

Biološki, društveni i ostali čimbenici

Autori studije priznaju da su dosad predložena brojna objašnjenja, od ponašajnih i društvenih do bioloških. Među njima su i činjenica da muškarci rjeđe traže stručnu pomoć te da su žene češće izložene seksualnom nasilju i zlostavljanju.

Zbog toga znanstvenici ističu potrebu za višeslojnim pristupom razumijevanju depresije, no naglašavaju da bi ključni biološki mehanizmi razlika među spolovima mogli biti genetske prirode.

U istraživanju je analiziran DNA uzorak pet međunarodnih skupina sudionika iz Australije, Nizozemske, Sjedinjenih Država i Ujedinjenog Kraljevstva. U konačnu analizu uključeno je 130.471 žena i 64.805 muškaraca s dijagnozom depresije te 159.521 žena i 132.185 muškaraca bez te dijagnoze.

Znanstvenici su otkrili i jače genetske poveznice između depresije i metaboličkih obilježja (poput indeksa tjelesne mase i metaboličkog sindroma) kod žena nego kod muškaraca. 'Te genetske razlike mogu objasniti zašto žene s depresijom češće pokazuju metaboličke simptome, poput promjena u težini ili razine energije', pojasnila je dr. Jodi Thomas, glavna autorica studije.

Autori su pritom istaknuli da je u istraživanju sudjelovalo dvostruko više žena s dijagnozom depresije nego muškaraca te su proveli dodatne analize kako bi osigurali da razlika u uzorku ne utječe na rezultate. Ipak, upozorili su i na ograničenja, među ostalim i to da se studija odnosila isključivo na osobe europskog podrijetla, što smanjuje primjenjivost nalaza na druge populacije.

'Biološke razlike otvaraju vrata novim terapijama'

Prof. Philip Mitchell sa Sveučilišta New South Wales, koji nije sudjelovao u istraživanju, smatra da ono daje snažan dokaz za to da razlike u stopama depresije među spolovima mogu imati genetsku osnovu.

'Već se dugo vodi rasprava o razlozima zbog kojih žene diljem svijeta češće pate od depresije. Dosad su prevladavale teorije koje su isticale socijalne i psihološke čimbenike, primjerice različite društvene uloge žena i muškaraca ili emocionalne obrasce. Ova iznimno zanimljiva i velika genetska studija prvi put pruža čvrst dokaz da bi te razlike mogle biti biološke prirode', rekao je Mitchell.

Dodao je i da otkriće može otvoriti put različitim farmakološkim pristupima u liječenju depresije kod žena i muškaraca jer će se biološki mehanizmi povezani s tim genetskim regijama s vremenom moći bolje razumjeti i ciljano liječiti.