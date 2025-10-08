Evo koliko prosječan tinejdžer provede vremena na internetu: Sve je više ovisnosti

Vikendom se brojka onih koji su "on line" više od tri sata penje na 62 posto, djevojke više koriste društvene mreže, a dječaci češće igraju videoigre. Uz to su sve češći znakovi ovisničkog ponašanja kod djece koja teško prekidaju upotrebu uređaja, gube koncentraciju i razvijaju anksioznost ako nisu "na mreži".

Specijalistica za prava djece Lana Roje Miličević upozorava da problem nije samo količina vremena nego i (ne) kvaliteta sadržaja koji djeca gledaju. Izloženi su cyberbullyingu, seksualnim i nasilnim sadržajima, manipulacijama influencera i reklama te dezinformacijama i lažnim idealima o izgledu, uspjehu i popularnosti.

Više od polovice primilo neprimjerenu ili uvredljivu poruku

"Istraživanje EU Kids Online – Hrvatska pokazalo je da je više od polovice djece primilo neprimjerenu ili poruku koja vrijeđa. Trećina mladih komunicira s nepoznatim osobama preko interneta, a svaki četvrti tinejdžer susreo je osobu online koju nisu prethodno poznavali", tvrdi Roje Miličević.

Nastavlja da korištenje umjetne inteligencije donosi nove izazove, djeca koriste alate umjetne inteligencije za učenje, ali i za varanje na zadacima i stvaranju lažnih slika i videa.

Zbog svega toga je ključno da i djeca i odrasli razvijaju kritički odnos prema medijima. Svima su dostupne aplikacije za roditeljsku kontrolu, besplatne telefonske linije za savjetovanja i edukativni materijali.