Evo koliko prosječan tinejdžer provede vremena na internetu: Sve je više ovisnosti

Istraživanje Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta i Hrvatskog Telekoma pokazalo je da čak 40 posto hrvatskih 13-godišnjaka na internetu provodi više od tri sata dnevno, a stručnjaci upozoravaju na sve češće znakove ovisnosti, ali i nekvalitetu te opasnosti mrežnog sadržaja
Vikendom se brojka onih koji su "on line" više od tri sata penje na 62 posto, djevojke više koriste društvene mreže, a dječaci češće igraju videoigre. Uz to su sve češći znakovi ovisničkog ponašanja kod djece koja teško prekidaju upotrebu uređaja, gube koncentraciju i razvijaju anksioznost ako nisu "na mreži".
Specijalistica za prava djece Lana Roje Miličević upozorava da problem nije samo količina vremena nego i (ne) kvaliteta sadržaja koji djeca gledaju. Izloženi su cyberbullyingu, seksualnim i nasilnim sadržajima, manipulacijama influencera i reklama te dezinformacijama i lažnim idealima o izgledu, uspjehu i popularnosti.
Više od polovice primilo neprimjerenu ili uvredljivu poruku
"Istraživanje EU Kids Online – Hrvatska pokazalo je da je više od polovice djece primilo neprimjerenu ili poruku koja vrijeđa. Trećina mladih komunicira s nepoznatim osobama preko interneta, a svaki četvrti tinejdžer susreo je osobu online koju nisu prethodno poznavali", tvrdi Roje Miličević.
Nastavlja da korištenje umjetne inteligencije donosi nove izazove, djeca koriste alate umjetne inteligencije za učenje, ali i za varanje na zadacima i stvaranju lažnih slika i videa.
Zbog svega toga je ključno da i djeca i odrasli razvijaju kritički odnos prema medijima. Svima su dostupne aplikacije za roditeljsku kontrolu, besplatne telefonske linije za savjetovanja i edukativni materijali.
Djecu treba učiti misliti
Roje Miličević naglašava da je važno osvijestiti da smo mi ti koji internetu dajemo predznak, dobar ili loš. To je alat koji samo povećava ono što u njega unosimo, primjerice, znatiželju ili površnost i suosjećanje ili podjele.
"Ako djecu učimo misliti, internet postaje koristan alat. Ako ih pustimo da klikaju bez razumijevanja, postaje zamka. Treba li uopće reći da je današnje školsko obrazovanje djece o medijskoj pismenosti nedovoljno. Zbog toga su nužne dodatne edukacije, poput projekta Like za mudar klik, koji Centar za kulturu i cjeloživotno obrazovanje Zlatna vrata Split provodi za učenike osnovnih škola i stručno osoblje", poručuje Roje Miličević.