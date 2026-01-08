Umjesto tražilica, trgovci će morati pronaći načine kako se umiliti AI algoritmima

Umjetna inteligencija postaje sve prisutnija u poslovnom svijetu. Koristi je sve više kupaca. Što to znači za budućnost trgovine? Evo što kaže novo istraživanje

Veća upotreba umjetne inteligencije prisiljava brojne sektore na brzu tranziciju. Kupovina nije iznimka. Četvrtina potrošača koristila je generativne alate za kupnju temeljene na umjetnoj inteligenciji u 2025. godini. Još 31 posto planira ih usvojiti u budućnosti, prema podacima iz izvješća tvrtke Capgemini, temeljenog na globalnim odgovorima potrošača i intervjuima s direktorima rukovoditeljima maloprodaje. Sudeći prema rezultatima istraživanja, brendove čeka prijelaz s optimizacije za pretraživanje na optimizaciju za odabir. Uspjeh sve više ovisi o tome hoće li ih odabrati algoritmi, ne sami kupci. Kupci mogu primijeniti umjetnu inteligenciju na različite načine - kupovinom izravno putem robota za brbljanje, korištenjem algoritama za savjete ili odobrenjem virtualnom asistentu za trošenje novca u njihovo ime. Prošle godine, na primjer, OpenAI je najavio kako će američkim korisnicima omogućiti kupnju robe s Etsyja, Shopifyja i Walmarta putem ChatGPT-ja. Druge su tvrtke, poput Amazona, oklijevale, blokirajući OpenAI-jeve pretraživače i time im ograničavajući pristup svojim popisima proizvoda.

Prihvaćanje, ali i nepovjerenje Prema Capgeminiju, 63 posto anketiranih potrošača od umjetne inteligencije želi hiperpersonalizirani sadržaj za kupovinu, iako i dalje postoji određena razina nepovjerenja. Na primjer, 71 posto ispitanika reklo je kako su zabrinuti zbog toga kako generativna umjetna inteligencija koristi njihove podatke. Također, 66 posto ispitanika cijeni ljudsku podršku u trenutku kupnje, što upućuje na zaključako kako bi trebalo ponuditi uravnoteženu mješavinu digitalne praktičnosti i ljudske podrške. Chatbotovi za pomoć na web stranicama tvrtki, namijenjeni pružanju trenutne podrške 24/7, bili su relativno nepopularni, zadovoljavajući samo 57 posto ispitanika. Kako bi se umilile algoritmima, tvrtke bi trebale pružati strojno čitljive, kontinuirano osvježavane podatke, obogaćene atributima proizvoda. To znači kako tehnologija može interpretirati, prikazivati ​​i preporučivati ​​proizvode u stvarnom vremenu. AI alati će vjerojatnije preporučiti tvrtke koje daju detaljan kontekst o svojoj robi, jer je botu lakše razumjeti kome je artikl namijenjen i zašto je relevantan.