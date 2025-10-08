Novi vojni strateg: Britanci će koristiti AI za planiranje i predviđanje ratnih scenarija

Zamjenik rektora Sveučilišta u Lincolnu, Julian Free, istaknuo je da će umjetna inteligencija igrati ključnu ulogu u analizi i predviđanju kretanja i odluka svih strana u sukobu, prenosi BBC .

Projekt, vrijedan milijun funti, financira Ministarstvo obrane Ujedinjenog Kraljevstva (MoD), a uključuje konzorcij od sedam sveučilišta, među kojima su i prestižni Oxford i Cambridge. Cilj istraživanja je primjena umjetne inteligencije u simulacijama ratnih scenarija (wargaming) kako bi se poboljšalo donošenje odluka u situacijama koje mogu uključivati terorizam, kibernetičke napade i druge oblike prijetnji nacionalnoj sigurnosti.

Sveučilište u Lincolnu odabrano je da predvodi veliki nacionalni projekt koji će koristiti umjetnu inteligenciju u svrhu obrane i nacionalne sigurnosti Ujedinjenog Kraljevstva.

'AI će nam pomoći razumjeti vlastite poteze i poteze protivnika te možda omogućiti donošenje boljih odluka', rekao je Free, dodavši da će rezultati istraživanja imati širu primjenu i u kriznim situacijama koje uključuju državne institucije poput policije, kao i u slučajevima gospodarskih poremećaja ili ekoloških kriza.

'Ovim projektom gradimo intelektualni i tehnološki kapacitet koji je Ujedinjenom Kraljevstvu potreban kako bi se nosilo s brzo razvijajućim prijetnjama koje danas viđamo u sukobima diljem svijeta', dodao je Free.

Profesorica Fiona Strens, voditeljica Centra za obrambenu i sigurnosnu umjetnu inteligenciju pri Sveučilištu u Lincolnu, objasnila je da će se projekt oslanjati na AI tehnologije već razvijene za prehrambenu industriju u Lincolnshireu.

'Iskorištavamo golem potencijal koji smo razvili za automatizaciju i optimizaciju u prehrambenom sektoru i preusmjeravamo ga prema rješavanju obrambenih izazova', izjavila je Strens. Naglasila je i da Ministarstvo obrane već koristi umjetnu inteligenciju, no da se AI tehnologija razvija tolikom brzinom da je kontinuirano istraživanje ključno kako bi se sustavi zadržali na vrhunskoj razini učinkovitosti i sigurnosti.

Sveučilište u Lincolnu već ima snažnu reputaciju u području istraživanja umjetne inteligencije. Surađuje s 84 lokalne AI tvrtke, od kojih su mnoge osnovali bivši studenti sveučilišta, te je dio inicijativa Greater Lincolnshire Regional Defence and Security Cluster i DecisionWorks, platformi koje povezuju akademske institucije, privatni sektor i javne službe u zajedničkom razvoju novih tehnologija i poslovnih prilika.