AI WARGAMING

Novi vojni strateg: Britanci će koristiti AI za planiranje i predviđanje ratnih scenarija

Damir Rukavina

08.10.2025 u 08:00

Ilustracija
Ilustracija Izvor: Profimedia / Autor: Tobias SCHWARZ / AFP / Profimedia
Bionic
Reading

Umjetna inteligencija bit će korištena za razne simulacije sukoba, a u projektu vrijednom milijun funti sudjeluju i brojna poznata sveučilišta

Sveučilište u Lincolnu odabrano je da predvodi veliki nacionalni projekt koji će koristiti umjetnu inteligenciju u svrhu obrane i nacionalne sigurnosti Ujedinjenog Kraljevstva.

Projekt, vrijedan milijun funti, financira Ministarstvo obrane Ujedinjenog Kraljevstva (MoD), a uključuje konzorcij od sedam sveučilišta, među kojima su i prestižni Oxford i Cambridge. Cilj istraživanja je primjena umjetne inteligencije u simulacijama ratnih scenarija (wargaming) kako bi se poboljšalo donošenje odluka u situacijama koje mogu uključivati terorizam, kibernetičke napade i druge oblike prijetnji nacionalnoj sigurnosti.

Zamjenik rektora Sveučilišta u Lincolnu, Julian Free, istaknuo je da će umjetna inteligencija igrati ključnu ulogu u analizi i predviđanju kretanja i odluka svih strana u sukobu, prenosi BBC.

vezane vijesti

'AI će nam pomoći razumjeti vlastite poteze i poteze protivnika te možda omogućiti donošenje boljih odluka', rekao je Free, dodavši da će rezultati istraživanja imati širu primjenu i u kriznim situacijama koje uključuju državne institucije poput policije, kao i u slučajevima gospodarskih poremećaja ili ekoloških kriza.

'Ovim projektom gradimo intelektualni i tehnološki kapacitet koji je Ujedinjenom Kraljevstvu potreban kako bi se nosilo s brzo razvijajućim prijetnjama koje danas viđamo u sukobima diljem svijeta', dodao je Free.

Profesorica Fiona Strens, voditeljica Centra za obrambenu i sigurnosnu umjetnu inteligenciju pri Sveučilištu u Lincolnu, objasnila je da će se projekt oslanjati na AI tehnologije već razvijene za prehrambenu industriju u Lincolnshireu.

'Iskorištavamo golem potencijal koji smo razvili za automatizaciju i optimizaciju u prehrambenom sektoru i preusmjeravamo ga prema rješavanju obrambenih izazova', izjavila je Strens. Naglasila je i da Ministarstvo obrane već koristi umjetnu inteligenciju, no da se AI tehnologija razvija tolikom brzinom da je kontinuirano istraživanje ključno kako bi se sustavi zadržali na vrhunskoj razini učinkovitosti i sigurnosti.

Sveučilište u Lincolnu već ima snažnu reputaciju u području istraživanja umjetne inteligencije. Surađuje s 84 lokalne AI tvrtke, od kojih su mnoge osnovali bivši studenti sveučilišta, te je dio inicijativa Greater Lincolnshire Regional Defence and Security Cluster i DecisionWorks, platformi koje povezuju akademske institucije, privatni sektor i javne službe u zajedničkom razvoju novih tehnologija i poslovnih prilika.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
VELIKA ANALIZA

VELIKA ANALIZA

Hoće li jednog dana Nobelova nagrada pripasti umjetnoj inteligenciji?
NA VISINI OD 428 KM

NA VISINI OD 428 KM

Zemlju je prije tjedan okrznuo asteroid. Nismo ni primijetili, sve dok nije prozujio nad Antarktikom
POKOJNA PRIMATOLOGINJA

POKOJNA PRIMATOLOGINJA

Jane Goodall svojedobno o 'modernim alfa mužjacima': 'Trumpa, Muska, Putina, Xija i Netanyahua lansirala bih u svemir'

najpopularnije

Još vijesti