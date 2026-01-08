Raznolik program: U Karlovcu do nedjelje manifestacija 'Teslin tjedan čuda'

Manifestaciju sufinanciraju Turistička zajednica Karlovca i Grad Karlovac, a osmišljena je da se na zabavan i interaktivan način približi polaznicima svijet znanosti, tehnologije i inovacije, sve nadahnuto naslijeđem Nikole Tesle , izumitelja koji je polazio školu odmah pored NTEC – danas je to Gimnazija Karlovac.

'Djecu očekuju edukativno-kreativne radionice prilagođene različitim dobnim skupinama, u kojima će učiti kroz stvaranje i istraživanje, a posebnu pažnju zasigurno će privući escape room prilagođen dječjem uzrastu, koji potiče timski rad, logičko razmišljanje i rješavanje problema u uzbudljivom okruženju', objašnjeno je.

Prijave za sudjelovanje se šalju na adresu elektronske pošte ntecprijave@gmail.com, a vrhunac manifestacije će se odviti u nedjelju kad se održava znanstveni sajam, najavljuju iz NTEC-a. Djeca i roditelji imat će priliku, uz stručno vodstvo, isprobati razne uređaje, sudjelovati u natjecanjima, provoditi zanimljive eksperimente i iz prve ruke doživjeti znanost.

'Teslin tjedan čuda' prilika je za kvalitetno obiteljsko druženje, učenje i zabavu, ali i za poticanje dječje znatiželje, kreativnosti i interesa za znanost učenjem i zabavom, poručuju iz NTEC-a.