SLAVNI ZNANSTVENIK

Raznolik program: U Karlovcu do nedjelje manifestacija 'Teslin tjedan čuda'

L. Š. / Hina

08.01.2026 u 11:55

Ilustracija
Ilustracija Izvor: EPA / Autor: Enric Fontcuberta
Bionic
Reading

Nikola Tesla Experience centar (NTEC) u Karlovcu od srijede do nedjelje provodi manifestaciju 'Teslin tjedan čuda' s raznolikim programom koji je namijenjen djeci različitih uzrasta i njihovim roditeljima, izvijestili su iz ustanove čiji je osnivač Karlovačka županija

Manifestaciju sufinanciraju Turistička zajednica Karlovca i Grad Karlovac, a osmišljena je da se na zabavan i interaktivan način približi polaznicima svijet znanosti, tehnologije i inovacije, sve nadahnuto naslijeđem Nikole Tesle, izumitelja koji je polazio školu odmah pored NTEC – danas je to Gimnazija Karlovac.

vezane vijesti

'Djecu očekuju edukativno-kreativne radionice prilagođene različitim dobnim skupinama, u kojima će učiti kroz stvaranje i istraživanje, a posebnu pažnju zasigurno će privući escape room prilagođen dječjem uzrastu, koji potiče timski rad, logičko razmišljanje i rješavanje problema u uzbudljivom okruženju', objašnjeno je.

Prijave za sudjelovanje se šalju na adresu elektronske pošte ntecprijave@gmail.com, a vrhunac manifestacije će se odviti u nedjelju kad se održava znanstveni sajam, najavljuju iz NTEC-a. Djeca i roditelji imat će priliku, uz stručno vodstvo, isprobati razne uređaje, sudjelovati u natjecanjima, provoditi zanimljive eksperimente i iz prve ruke doživjeti znanost.

'Teslin tjedan čuda' prilika je za kvalitetno obiteljsko druženje, učenje i zabavu, ali i za poticanje dječje znatiželje, kreativnosti i interesa za znanost učenjem i zabavom, poručuju iz NTEC-a.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
DOMAĆI TIM NA CES-u

DOMAĆI TIM NA CES-u

Hrvati osvojili Las Vegas: Njihov pametni ručnik analizira znoj i prati trening
NOVITETI NA PLATFORMI

NOVITETI NA PLATFORMI

ChatGPT će uskoro dobiti poseban prostor za razgovore o zdravlju. To nosi i nove izazove
TAJNE SVEMIRA

TAJNE SVEMIRA

Gdje bi se mogao skrivati život izvan Zemlje? Znanstvenici sastavili katalog s više od 2000 zvijezda

najpopularnije

Još vijesti