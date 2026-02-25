Ultimatum Pentagona moćnoj AI tvrtki: 'Uklonite zaštitu ili ćemo vas prisiliti na to'

U suprotnom riskira gubitak ugovora s Pentagonom . Također je zaprijetio da će Anthropic staviti na nešto što prilično zvuči kao crna lista. Predmet spora je to što je Anthropic postavio zaštitne mjere u svoj model Claude. Pentagon, koji ima ugovor vrijedan 200 milijuna američkih dolara s Anthropicom, želi ukidanje ograničenja za vojsku kako bi mogla koristiti taj model za 'sve zakonite svrhe'.

No u Anthropicu su zabrinuti zbog dva pitanja od kojih ne žele odustati, a tiču se oružja kojim upravlja umjetna inteligencija i masovnog nadzora američkih građana. U toj tvrtki vjeruju da nije dovoljno pouzdana za upravljanje oružjem, kao i da još ne postoje zakoni ili propisi koji pokrivaju to kako bi umjetna inteligencija mogla biti korištena u masovnom nadzoru.

Pentagon navodno planira raskinuti ugovor ako Anthropic ne pristane na njihove uvjete, a namjeravaju posegnuti i za zakonskim ovlastima da bi mogli koristiti njihove usluge i protiv njihove volje. Hegseth bi također mogao označiti Anthropic kao rizik u lancu opskrbe, što bi rezultiralo zabranom tvrtkama s vojnim ugovorima korištenje njegovih proizvoda u bilo čemu što rade s vojskom.

To bi moglo zadati velik udarac tvrtki za umjetnu inteligenciju jer pokušava proširiti svoj doseg u poslovnom prostoru, a brojne takve velike korporacije imaju vojne ugovore. Oznaka je obično rezervirana za tvrtke koje se smatraju produžetcima stranih protivnika poput Rusije ili Kine. Ali postoje dvojbe oko toga može li Pentagon doista nekog proglasiti rizičnim i onda prisiliti tu tvrtku na suradnju s vojskom.

Pregovori traju već nekoliko mjeseci, ali posljednjih tjedana počela su se pojavljivati ​​izvješća o napetostima između dviju strana. Anthropicova borba s Pentagonom mogla bi stoga stvoriti priliku za njegove konkurente, poput xAI-a Elona Muska, piše CNN Business.