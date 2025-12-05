Izgleda da Meta konačno odustaje od metaverzuma

Reality Labs obuhvaća različite dijelove Metinih projekata vezanih uz proširenu i virtualnu stvarnost, no dva područja posebno se izdvajaju u očekivanim rezovima. Prvo je Horizon Worlds , nekoć isticana virtualna platforma koja je trebala biti središnje okupljalište u metaverzumu. Drugo su sustavi virtualne stvarnosti, segment koji je posljednjih godina pod pritiskom, dok Meta sve više financija i interesa preusmjerava prema AR-u i pametnim naočalama iz linija Ray-Ban i Oakley.

Meta bi uskoro mogao drastično smanjiti ulaganja u svoj metaverzumski odjel Reality Labs, piše Bloomberg . Tvrtka navodno razmatra rezove koji bi mogli doseći čak 30 posto budžeta, a koji bi stupili na snagu već u siječnju tijekom pripreme financijskog plana za novu godinu.

Rezovi ne dolaze neočekivano. Prema Bloombergu, Reality Labs od 2021. bilježi gubitke od oko 70 milijardi dolara. U trenutku kada se tvrtka intenzivno fokusira na razvoj umjetne inteligencije, upravo se taj odjel nameće kao logičan prostor za uštede. Ipak, težina situacije naglašava razmjere promašaja metaverzum strategije, koja je nekoć bila predstavljena kao budućnost društvene tehnologije. Od zastarjelog vizualnog stila do skromnog opsega sadržaja u Horizon Worlds, projekt se nikada nije približio ambicioznim planovima postavljenima u razdoblju kada je Facebook promijenio ime u Meta.

Zuck šuti, otkazi se spremaju

U posljednje vrijeme Mark Zuckerberg izbjegava javno spominjati metaverzum i Horizon Worlds, što odražava promjenu prioriteta unutar kompanije. Ako dođe do snažnih rezova, gašenje ili značajno smanjivanje metaverzum inicijative vjerojatno neće izazvati širu žalost, naglašava Gizmodo.

Situacija je drukčija kada je riječ o VR-u i Quest uređajima. Unatoč ograničenoj učestalosti korištenja, Meta je postigla uspjeh u ponudi relativno pristupačnih, laganih i svestranih XR headseta, posebno modela Quest 3 i 3S. No proizvodi koji se koriste povremeno teško mogu opravdati daljnje ulaganjem kad odjel bilježi velike gubitke, osobito u razdoblju kada ulaganja u umjetnu inteligenciju postaju ključna za poslovni rast.

Ostaje otvoreno pitanje može li Horizon Worlds, unatoč mogućim rezovima, opstati i naposljetku doseći viziju koju je Meta nekoć zamišljala. Istina je, doduše, da oni koji žele virtualni svijet s većim sadržajem i stabilnijom zajednicom već danas mogu potražiti alternativu u postojećim platformama - poput Fortnitea.