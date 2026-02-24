odluka suda

Pronalazak prijatelja putem Facebooka mimo zakona: Sporna je jedna situacija

Po presudi suda, Facebook više ne može koristiti opciju pronalaska prijatelja za prikupljanje osoba koji nisu registrirani na platformi, niti analizirati podatke osoba zbog personaliziranih oglasa u Njemačkoj

Facebook više ne smije koristiti opciju pronalaska prijatelja za pristup podacima osoba koje same nisu registrirane na platformi, odlučio je Drugi okružni sud u Berlinu.

Registrirani korisnici mogu putem ove opcije prenijeti kontakte sa svojih uređaja, recimo mobitela, na servere Facebooka. Naravno, mogu ih u bilo kojem trenutku i obrisati, no sporno je to što su podaci osoba koje nisu registrirane bez njihove privole na serverima društvene mreže.

"Prosječni potrošač ne očekuje da će njegove podatke, iako nije registriran na društvenim mrežama, platforma namjerno prikupljati", prenosi zaključak presude Fenix-magazin.de.

Nikakva korist od prikupljanja podataka

Osim toga, osobe koje ne koriste Facebook nemaju nikakve koristi od pohrane svojih podataka, što je poglavito sporno kod ljudi koji namjerno izbjegavaju korištenje društvenih mreža. S time se slaže i Njemačka savezna potrošačka organizacija, koja je podnijela tužbu protiv Mete.

Za korisnike Facebooka se zasad ništa ne mijenja, iako je sud od Facebooka zatražio da je ukine. No, već preneseni podaci ne moraju biti obrisani. Osobe koje nisu na Facebooku dosad su se mogli obratiti mreži s pitanjem jesu li njihovi podaci pohranjeni na mrežama. Sad se mogu pozvati na ovu presudu.

Druge nepoštene prakse

Sud je u istom postupku ispitao i druge prakse Facebooka. Pa je tako utvrđeno da Facebook bez dopuštenja analizirao aktivnosti svojih korisnika kako bi im prikazivao personalizirane oglase

"Korisnik društvene mreže, čak i ako je usluga besplatna, ne može očekivati da operator mreže obrađuje njegove osobne podatke bez njegove privole u svrhu personaliziranog oglašavanja", navodi sud te dodaje da upotreba podataka za prikazivanje oglasa nije opravdana, jer se Facebook koristi zbog socijalne interakcije.

Inače, potrošačke su udruge podnijele tužbu protiv Facebooka još 2018. godine. Postupak je obustavljen dok Europski sud nije potvrdio pravo udruga na tužbu u ovakvim postupcima. Presuda donesena 2. prosinca je nepravomoćna i odnosi se samo na Njemačku.

