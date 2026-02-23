Sopić se javio odmah nakon što je dobio otkaz: Otkrio što je rekao predsjednici Osijeka

Sopić je upisao sedam poraza i ostavio momčad na posljednjem mjestu nakon 23 kola. Presudio mu je 3:1 poraz na Maksimiru od Lokomotive.

Otkaz je uslijedio nakon kratkog razgovora Sopića i predsjednice kluba Alexandre Vegh.

'Razgovarali smo u četiri oka, razgovor je bio više nego korektan. Nismo pričali o uvjetima jer je to definirano ugovorom već o aktualnoj situaciji', rekao je Sopić odmah nakon otkaza za Germanijak.

'Rekao sam joj da sam u ovoj priči najmanje bitan ja, da je najvažnija stvar da klub što prije ozdravi. Oni koji me poznaju, znat će o čemu pričam. Od sveg srca želim Osijeku sve najbolje, da se izbore za ostanak u ligi i krenu putem ozdravljenja. Ovo je takav posao... Dao sam sve od sebe, ali nekada ne ide.'