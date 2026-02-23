Uskoro premijera: Evo što bi Samsung mogao predstaviti u srijedu

Samsung će prvi ovogodišnji Galaxy Unpacked održati 25. veljače 2026. u San Franciscu. Prema službenom pozivu objavljenom 10. veljače, događaj počinje u 19 sati i bit će prenošen uživo na Samsungovoj internetskoj stranici i YouTube kanalu. Kompanija je najavila 'novu fazu ere umjetne inteligencije', no bez konkretnih detalja o proizvodima.

Galaxy S26 serija

Očekuje se predstavljanje linije Galaxy S26, uključujući modele S26, S26+ i S26 Ultra. Prema dostupnim informacijama i neslužbenim prikazima, dizajn neće biti bitno promijenjen. Uređaji bi trebali zadržati ravni zaslon i okvir sa zaobljenim kutovima te vertikalno poravnat modul kamera.

Svi modeli će navodno koristiti Qualcommov Snapdragon 8 Elite Gen 5 čip, dok bi na nekim tržištima (zavisno o regiji) mogao biti dostupan i Samsungov Exynos 2600. Očekuju se poboljšanja u performansama i obradi AI zadataka na samom uređaju.

Osnovni Galaxy S26 navodno će imati 6,3-inčni FHD+ zaslon (blago veći od prethodnika), 12 GB RAM-a, 256 ili 512 GB interne memorije te bateriju od 4.300 mAh. Sustav kamera trebao bi ostati nepromijenjen: glavna kamera od 50 MP, ultraširoka od 12 MP, telefoto 3x od 10 MP i prednja kamera od 12 MP. Model S26+ trebao bi zadržati 6,7-inčni zaslon, bateriju od 4.900 mAh i istu konfiguraciju kamera.

Galaxy S26 Ultra mogao bi donijeti vidljivije promjene. Navodi se da će kamere biti istaknutije i imati novu metalnu završnu obradu. Postoje indicije da bi Samsung mogao prijeći s titanijskog na aluminijski okvir. Također se spominje uklanjanje S Pen digitizera kako bi uređaj u potpunosti podržavao Qi2 standard bežičnog punjenja bez potrebe za posebnim maskama s magnetima.

Doduše, prema dostupnim informacijama, serija S26 vjerojatno neće imati ugrađene magnete za Qi2, već će se magnetska funkcionalnost i dalje nuditi putem dodatne opreme.