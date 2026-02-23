GALAXY UNPACKED

Uskoro premijera: Evo što bi Samsung mogao predstaviti u srijedu

Damir Rukavina

23.02.2026 u 22:54

Već poznata Samsungova prezentacija u najnovijem izdanju skoro sigurno donosi predstavnike nove Galaxy S26 serije, kao i niz drugih tehno noviteta

Samsung će prvi ovogodišnji Galaxy Unpacked održati 25. veljače 2026. u San Franciscu. Prema službenom pozivu objavljenom 10. veljače, događaj počinje u 19 sati i bit će prenošen uživo na Samsungovoj internetskoj stranici i YouTube kanalu. Kompanija je najavila 'novu fazu ere umjetne inteligencije', no bez konkretnih detalja o proizvodima.

Galaxy S26 serija

Očekuje se predstavljanje linije Galaxy S26, uključujući modele S26, S26+ i S26 Ultra. Prema dostupnim informacijama i neslužbenim prikazima, dizajn neće biti bitno promijenjen. Uređaji bi trebali zadržati ravni zaslon i okvir sa zaobljenim kutovima te vertikalno poravnat modul kamera.

Svi modeli će navodno koristiti Qualcommov Snapdragon 8 Elite Gen 5 čip, dok bi na nekim tržištima (zavisno o regiji) mogao biti dostupan i Samsungov Exynos 2600. Očekuju se poboljšanja u performansama i obradi AI zadataka na samom uređaju.

Osnovni Galaxy S26 navodno će imati 6,3-inčni FHD+ zaslon (blago veći od prethodnika), 12 GB RAM-a, 256 ili 512 GB interne memorije te bateriju od 4.300 mAh. Sustav kamera trebao bi ostati nepromijenjen: glavna kamera od 50 MP, ultraširoka od 12 MP, telefoto 3x od 10 MP i prednja kamera od 12 MP. Model S26+ trebao bi zadržati 6,7-inčni zaslon, bateriju od 4.900 mAh i istu konfiguraciju kamera.

Galaxy S26 Ultra mogao bi donijeti vidljivije promjene. Navodi se da će kamere biti istaknutije i imati novu metalnu završnu obradu. Postoje indicije da bi Samsung mogao prijeći s titanijskog na aluminijski okvir. Također se spominje uklanjanje S Pen digitizera kako bi uređaj u potpunosti podržavao Qi2 standard bežičnog punjenja bez potrebe za posebnim maskama s magnetima.

Doduše, prema dostupnim informacijama, serija S26 vjerojatno neće imati ugrađene magnete za Qi2, već će se magnetska funkcionalnost i dalje nuditi putem dodatne opreme.

Galaxy Buds 4

Samsung bi mogao predstaviti i Galaxy Buds 4 te Buds 4 Pro. Očekuje se kompaktnija kutijica i blago izmijenjen dizajn slušalica. Spominje se i podrška za geste glavom za prihvaćanje te odbijanje poziva, kao i mogućnost integracije Ultra Wideband čipa radi lakšeg pronalaženja putem Googleove mreže Find Hub, piše Engadget.

Galaxy Z TriFold i S26 Edge

Model Samsung Galaxy Z TriFold, predstavljen krajem 2025., već je dostupan u SAD-u po cijeni od 2.900 dolara, pa se ne očekuje da će dobiti značajan prostor na događaju.

Galaxy S26 Edge trebao bi ostati zasebna opcija u ponudi, a ne zamjena za Plus model. Prema navodima, uređaj bi mogao biti tanji od prethodnika (oko 5,5 mm) te imati redizajnirani modul kamera.

AI i softverske novosti

Samsung navodno istražuje dublju integraciju AI rješenja, uključujući moguću suradnju s tvrtkom Perplexity za implementaciju AI pretraživanja unutar OneUI sučelja i preglednika. Također se očekuje nova verzija asistenta Bixby s proširenim funkcijama.

Dana 17. veljače Samsung je najavio nove AI alate za mobilnu fotografiju. Među njima su mogućnosti pretvaranja dnevnih fotografija u noćne, popravak nedostajućih dijelova slike, poboljšano fotografiranje pri slabom osvjetljenju i spajanje više fotografija u jedinstvenu kompoziciju.

Ovi noviteti su, koliko god uzbudljivi bili, i dalje glasine sve dok ih Samsung službeno ne potvrdi. Sve detalje saznat ćemo tijekom prezentacije u srijedu koju možete pratiti putem YouTubea ili Samsungove službene web stranice.

PHIL SPENCER

PHIL SPENCER

Microsoftov glavni čovjek za gejming napustio kompaniju
TEHNO SAVJETI

TEHNO SAVJETI

Umjetna inteligencija može vam napraviti lozinke, ali to nije dobra ideja
TAJNE SVEMIRA

TAJNE SVEMIRA

Astronomi u čudu: Uranova atmosfera čudnija je nego što smo mislili

