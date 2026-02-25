U 2025.

Ovo su najprodavaniji brendovi pametnih telefona u Europi

Damir Rukavina

25.02.2026 u 12:18

Samsung Galaxy Z Fold6
Samsung Galaxy Z Fold6
Analitičari nalažu da je razlog za lagan pad prodaje u Uniji standardizacija porta USB-C i dugotrajnost premijskih uređaja

Prema podacima istraživačke kuće Omdia, europsko tržište pametnih telefona u 2025. godini palo je za jedan posto, na 134,2 milijuna isporučenih uređaja. Godinu su obilježili slaba potražnja te nove regulative vezane uz ekodizajn i standard USB-C. Unatoč blagom padu, tržište je ostalo izrazito konkurentno, a pet najvećih proizvođača povećalo je zajednički tržišni udio.

Samsung je zadržao vodeću poziciju s 46,6 milijuna isporuka. Prva polovica 2025. bila je slabija zbog izostanka serije Galaxy A0x, no oporavak je uslijedio u drugom dijelu godine, potaknut sniženim modelom Galaxy A16 i stabilnom potražnjom za Galaxyjem A56, najprodavanijim modelom u Europi 2025. godine.

Apple je zabilježio rast od šest posto, na 36,9 milijuna uređaja, i dosegnuo rekordni udio od 27 posto. Potražnja je bila snažna među potrošačima i poslovnim korisnicima, a prodaju su predvodili iPhone 16, Pro Max iPhone 16 i 17 te iPhone 16e. Model 16e uvrstio se među Appleove uređaje koji su najviše isporučivani, ponajviše zato što je zamijenio iPhone 14 i starije modele povučene krajem 2024. godine zbog porta USB-C.

Xiaomi je ostao treći sa 16 posto udjela, iako su mu isporuke pale jedan posto, na 21,8 milijuna. Poziciju je uglavnom održao zahvaljujući seriji Redmi u budžetnom segmentu. Krajem godine njegova nova maloprodajna strategija, uključujući otvaranje dodatnih lokacija za Xiaomi Store i širenje ekosustava proizvoda, stigla je i na europsko tržište.

Motorola je ostala četvrta, uz pad isporuka od pet posto, na 7,7 milijuna. Nakon slabijeg početka godine druga polovica donijela je oporavak, uključujući dvoznamenkasti rast u četvrtom tromjesečju. Ekspanzija u Poljskoj, Italiji, Španjolskoj i Ujedinjenom Kraljevstvu pridonijela je tom rezultatu.

Honor je prvi put ušao među prvih pet u Europi s rastom od četiri posto, na 3,8 milijuna uređaja. Rezultat je uvelike povezan s pristupačnom serijom X i strategijom jačanja odnosa s ključnim prodajnim partnerima.

Prema riječima analitičara Runara Bjorhovdea iz Omdije, rast zajedničkog udjela najvećih proizvođača potvrđuje važnost razmjera poslovanja za dugoročni uspjeh u regiji. Ipak, konkurencija u prodajnim kanalima ostaje intenzivna, što otvara prostor i za manje brendove s jasnom diferencijacijom. Kao primjere naveo je Vivo, londonski Nothing i amsterdamski Fairphone, koji su ostvarili visok dvoznamenkasti rast unatoč izazovima.

Za ovu godinu ključni rizik predstavlja neizvjesnost oko cijena memorije i mogućih poremećaja u opskrbi. Europa je u 2025. godini činila 10,8 posto globalnih isporuka, pa ostaje pitanje koje će tržište proizvođači prioritizirati u slučaju rasta troškova ili nestašica. Očekuje se da će najveći brendovi biti otporniji zahvaljujući širini portfelja i cjenovnih segmenata dok će ostalima balansiranje između regija biti presudno. Istodobno veliki premium segment i relativno manje cjenovno osjetljiv masovni segment čine Europu dugoročno atraktivnom, unatoč kratkoročnim izazovima, piše BetaNews.

