Nova supersila – Sjedinjene Europske Države: Utopija ili stvarnost?

Futuristički europski vojnik stoji na straži s laserskim oružjem spremnim za akciju. Borbeni zrakoplovi EU-a paraju nebo uz ritam Eurodancea. Na zamišljenoj karti Europa se širi od Grenlanda do Kavkaza. Dobrodošli u neobičan, ali sve utjecajniji svijet proeuropske online propagande, prostora u kojem Europska unija više nije trom klub 27 često zavađenih država, već samouvjerena supersila, ravna Sjedinjenim Državama i Kini, ali 'pametnija, kulturnija i civiliziranija'

Takav sadržaj, koji EU zamišlja kao paneuropsko carstvo, Europsku federaciju ili čak 'Sjedinjene Europske Države', posljednje dvije godine preplavio je društvene mreže. Ukupno je prikupio milijarde pregleda na X-u, TikToku i Instagramu, u razdoblju u kojem se Unija suočava s posljedicama ruske invazije na Ukrajinu i trgovinskog sporazuma sa SAD-om koji su mnogi u Europi opisali kao poniženje za Bruxelles.

Memeovi kao odgovor na pritiske izvana Val proeuropskih objava pojačao se nakon oštrih napada američkog predsjednika Donalda Trumpa, a europske čelnike u intervjuu za Politico nazvao je 'slabima', kao i nakon učestalih antieuropskih istupa Elona Muska, vlasnika platforme X. Vizualni jezik tog pokreta je prepoznatljiv: propagandni plakati u sovjetskom stilu s krugom zvijezda EU-a, videomontaže s dronovima koji prelijeću europske metropole te memeovi koji europske 'prednosti' – od opuštenije radne kulture do bogate povijesne i kulturne baštine – uspoređuju sa stanjem u ostatku svijeta, ponajprije s Trumpovom Amerikom, piše Politico. Na prvi pogled sve to lako je otpisati kao beznačajnu 'AI slopagandu' jer je velik dio sadržaja doista generiran umjetnom inteligencijom. I doista, Europa kakvu prikazuju profili kao što su European propagandist il Ave Europa ima malo veze sa stvarnom Unijom, u kojoj su čelnici duboko podijeljeni oko financiranja pomoći Ukrajini, obrambene politike ili reformi potrebnih za zaustavljanje dugotrajnog gospodarskog pada.

Osjećaj nemoći kao gorivo No za ljude koji stoje iza tih profila poanta nije vjerno prikazivanje svakodnevice europske politike. Cilj je stvoriti osjećaj vizije, djelovanja i mogućnosti upravo u trenutku u kojem su mladi Europljani pritisnuti Trumpovim omalovažavanjem Europe, ruskim ekspanzionizmom i sve oštrijim američko-kineskim rivalstvom. Politico je kontaktirao s 11 autora takvih profila i utvrdio da se ne radi o botovima, već o stvarnim ljudima, s političkim stavovima koji se protežu od ljevice do tvrde desnice. Neki se nazivaju europskim federalistima (Eurofed), drugi govore o paneuropskom imperijalizmu i obrani europske 'civilizacije', a ne nužno postojećih institucija. 'Ljudi traže izlaz iz osjećaja nemoći, žele ponovno steći sposobnost djelovanja, suverenost i kontrolu nad stvarima', kaže Christelle Savall, predsjednica Udruge mladih europskih federalista, organizacije osnovane još 1972. godine, koja posljednjih godina bilježi snažan rast članstva. Promjena raspoloženja u Europi Godinama je dominantni politički narativ u Europi bio taj da krajnja desnica nezaustavljivo jača i da je pitanje samo to koliko će dodatno nagristi europski projekt nastao nakon Drugog svjetskog rata. Mladi proeuropski aktivisti smatraju da je to pogrešna dijagnoza i da budućnost pripada snažnijoj Europi. Taj se pomak vidi i izvan interneta. Poput MAGA-e, pokreta koji je na društvenim mrežama prethodio usponu Trumpa, europski online glow-up prati rast potpore Uniji u stvarnom svijetu. Prema anketama, povjerenje u Europsku uniju trenutačno je na povijesno najvišoj razini. Eurobarometar iz 2025. pokazuje da snažne većine građana u svim dobnim skupinama podupiru dublju integraciju u području sigurnosti i obrane. U anketi provedenoj u devet europskih zemalja tako čak 69 posto Nijemaca podržava ideju zajedničke europske vojske, a taj koncept politički lideri često ismijavaju kao nerealnu utopiju.

Od memeova do izbora Sve je više naznaka toga da ovaj val proeuropskog raspoloženja nije ograničen na virtualni prostor. Rob Jettens, 38-godišnji nizozemski centrist koji je nedavno osvojio najviše glasova na izborima, mnogima u tom krugu smatra se 'jednim od njih'. Paneuropska stranka Volt Europa, koja se definira kao centristička ili lijevocentristička, značajno je ojačala od osnutka 2017. godine te danas ima zastupnike u Europskom parlamentu. Nositelj profila European Challenges, koji se opisuje kao STEM stručnjak u visokoj tehnologiji, smatra da se stvara nova politička niša. 'Srednjodesni eurofederalistički krug sve se više pretvara iz online fenomena u stvarni pokret', napisao je, naglašavajući da pokušavaju izgraditi alternativu Voltu, bližu centru i desnici. Ideja ujedinjene Europe nije nova te je još 1849. godine Victor Hugo govorio o 'europskom bratstvu' naroda. Nakon razaranja u Drugom svjetskom ratu ta se ideja vratila kroz Europsku ekonomsku zajednicu, a američki predsjednik John F. Kennedy pozvao je 1963. godine na stvaranje 'Sjedinjenih Europskih Država'.