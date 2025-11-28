Platforma za izgradnju virtualnih svjetova: Holonet je pobjednik Zagreb Connecta 2025

Startup Holonet odnio je pobjedu na 12. izdanju startup konferencije Zagreb Connect, u organizaciji Zagrebačkog Inovacijskog Centra (ZICER), među 25 startupa koji su prošli ovogodišnji program akceleracije. Holonet je u ZICER-u bio dio posebnog Global Growth programa, kojem je cilj ubrzati izlazak na svjetsko tržište te je za vrijeme trajanja programa proširio svoju djelatnost na Srbiju, Bugarsku, Austriju. Startup je otvorio i pre-seed rundu investicije, u kojoj su već osigurali inicijalna ulaganja.
Holonet je platforma za izgradnju virtualnih svjetova na webu, kreirana da znatno pojednostavi i ubrza proces stvaranja imerzivnih iskustava.
Najnoviji pomak u razvoju platforme čini modul Holonet GenAI World Creator koji omogućuje korisnicima da u svega nekoliko minuta, izravno iz svog web preglednika, kreiraju interaktivne virtualne svjetove. Holonetova tehnologija kombinira GenAI modul, koji generira 3D svjetove iz teksta ili slike, Gaussian Splatting tehnologiju za realistično prikazivanje stvarnih prostora te studio za stvaranje interaktivnih sadržaja unutar kreiranih prostora.
Završni rezultat je virtualni svijet u kojem se korisnici mogu kretati, istraživati i međusobno komunicirati, djeljiv preko linka i lako dostupan svima, priopćili su iz ZICER-a.
Ekskluzivni First Access program za kreatore
Ova kombinacija jednostavnosti, AI-a i web platforme uklanja tehničke i financijske barijere koje su dosad mnogima onemogućavale ulazak u svijet imerzivnih iskustava. Holonet tako otvara vrata stvaranju imerzivnih iskustava ne samo velikim brendovima i institucijama, nego i manjim tvrtkama, organizacijama i pojedincima.
Posebno je fokus na profesionalce u kreativnoj industriji, kojima će korištenje ovog alata omogućiti bržu i jednostavniju izradu kompleksnih iskustava, dajući im kreativnu slobodu koja nije ograničena tehničkim predznanjem.
'Želimo budućnost imerzivnih iskustava graditi zajednosa zaljubljenicima u tehnologiju, kreativcima i svima koji žele pomaknuti granice stvaranja. Holonet je nastao iz feedbacka kreativne zajednice, koja je tražila način da imerzivna iskustva postanu dostupna svima i u suradnji s kreativnom zajednicom ćemo ga nastaviti razvijati', izjavio je Darian Škarica, izvršni direktor Holoneta.