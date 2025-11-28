Platforma za izgradnju virtualnih svjetova: Holonet je pobjednik Zagreb Connecta 2025

Završni rezultat je virtualni svijet u kojem se korisnici mogu kretati, istraživati i međusobno komunicirati, djeljiv preko linka i lako dostupan svima, priopćili su iz ZICER-a.

Najnoviji pomak u razvoju platforme čini modul Holonet GenAI World Creator koji omogućuje korisnicima da u svega nekoliko minuta, izravno iz svog web preglednika, kreiraju interaktivne virtualne svjetove. Holonetova tehnologija kombinira GenAI modul, koji generira 3D svjetove iz teksta ili slike, Gaussian Splatting tehnologiju za realistično prikazivanje stvarnih prostora te studio za stvaranje interaktivnih sadržaja unutar kreiranih prostora.

Holonet je platforma za izgradnju virtualnih svjetova na webu, kreirana da znatno pojednostavi i ubrza proces stvaranja imerzivnih iskustava.

Ekskluzivni First Access program za kreatore

Ova kombinacija jednostavnosti, AI-a i web platforme uklanja tehničke i financijske barijere koje su dosad mnogima onemogućavale ulazak u svijet imerzivnih iskustava. Holonet tako otvara vrata stvaranju imerzivnih iskustava ne samo velikim brendovima i institucijama, nego i manjim tvrtkama, organizacijama i pojedincima.

Posebno je fokus na profesionalce u kreativnoj industriji, kojima će korištenje ovog alata omogućiti bržu i jednostavniju izradu kompleksnih iskustava, dajući im kreativnu slobodu koja nije ograničena tehničkim predznanjem.

'Želimo budućnost imerzivnih iskustava graditi zajednosa zaljubljenicima u tehnologiju, kreativcima i svima koji žele pomaknuti granice stvaranja. Holonet je nastao iz feedbacka kreativne zajednice, koja je tražila način da imerzivna iskustva postanu dostupna svima i u suradnji s kreativnom zajednicom ćemo ga nastaviti razvijati', izjavio je Darian Škarica, izvršni direktor Holoneta.