Ukrajini stigla znakovita poruka iz Washingtona: 'Ne gađajte naše interese'

Većina kazahstanske nafte šalje se u Novorosijsk radi izvoza. Stefanišina, govoreći na četvrtu godišnjicu ruske invazije punog razmjera 24. veljače 2022., odbila je iznijeti pojedinosti o formalnoj diplomatskoj poruci State Departmenta, ali je rekla da je fokus bio na napadima koji utječu na američke interese, a ne na zaustavljanju napada na rusku energetsku infrastrukturu.

"Iz State Departmenta smo čuli da bismo se trebali suzdržati od... napada na američke interese", rekla je novinarima.

"Ovo obraćanje nije bilo povezano s poticanjem Ukrajine da se suzdrži od napada na rusku vojnu i energetsku infrastrukturu. Bilo je povezano s činjenicom da je tamo pogođen američki gospodarski interes."