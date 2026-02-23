Otkriveni troškovi dočeka rukometaša u Zagrebu: Evo za koliko je pjevao Thompson

Doček rukometaša koji su na Europskom prvenstvu osvojili broncu ostao je u sjeni ideoloških prepucavanja zbog nastupa Marka Perkovića Thompsona . Ranije je u javnost procurilo kako je gradonačelnik Zagreba , Tomislav Tomašević obećao ispostaviti Vladi račun za čišćenje Trga bana Jelačića, s obzirom na to da su oni bili organizatori.

Cijelu su priredbu zajedničkim snagama organizirali Ministarstvo turizma i sporta, Ministarstvo unutarnjih poslova, Ministarstvo kulture i medija, Ministarstvo zdravstva, Hrvatska vatrogasna zajednica, Hrvatska elektroprivreda te druga tijela, ovisno o potrebi za njihovim angažmanom.

Iz Vlade su za Net.hr otkrili kako je cjelokupni trošak dočeka rukometaša iznosio 187.000 eura s PDV-om. Najviše je novca otišlo na pozornicu, razglas, rasvjetu, osiguranje i korištenje komunalne infrastrukture. Čišćenje glavnog zagrebačkog trga koštalo je 4603 eura bez PDV-a.