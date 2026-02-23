nevjerojatne brojke

Otkriveni troškovi dočeka rukometaša u Zagrebu: Evo za koliko je pjevao Thompson

M.Da.

23.02.2026 u 17:35

Doček rukometaša
Doček rukometaša Izvor: Pixsell / Autor: Igor Kralj/PIXSELL
Bionic
Reading

Vlada je objavila kako su ukupni troškovi dočeka rukometaša kojeg je organizirala u Zagrebu 187.000 eura s PDV-om. Najviše je novca otišlo na produkciju, a dva izvođača su nastupila besplatno

Doček rukometaša koji su na Europskom prvenstvu osvojili broncu ostao je u sjeni ideoloških prepucavanja zbog nastupa Marka Perkovića Thompsona. Ranije je u javnost procurilo kako je gradonačelnik Zagreba, Tomislav Tomašević obećao ispostaviti Vladi račun za čišćenje Trga bana Jelačića, s obzirom na to da su oni bili organizatori.

Zagreb: Doček rukometaša
  • Zagreb: Doček rukometaša
  • Zagreb: Doček rukometaša
  • Zagreb: Doček rukometaša
  • Zagreb: Doček rukometaša
  • Zagreb: Doček rukometaša
    +23
Zagreb: Doček rukometaša Izvor: Pixsell / Autor: Igor Kralj/PIXSELL

Cijelu su priredbu zajedničkim snagama organizirali Ministarstvo turizma i sporta, Ministarstvo unutarnjih poslova, Ministarstvo kulture i medija, Ministarstvo zdravstva, Hrvatska vatrogasna zajednica, Hrvatska elektroprivreda te druga tijela, ovisno o potrebi za njihovim angažmanom.

Iz Vlade su za Net.hr otkrili kako je cjelokupni trošak dočeka rukometaša iznosio 187.000 eura s PDV-om. Najviše je novca otišlo na pozornicu, razglas, rasvjetu, osiguranje i korištenje komunalne infrastrukture. Čišćenje glavnog zagrebačkog trga koštalo je 4603 eura bez PDV-a.

vezane vijesti

Što se, pak, tiče izvođača, Zaprešić Boysi su tražili 5000 eura, DJ Ivan Škrinjarić koštao je 650 eura, a Hrvatske ruže i Marko Perković Thompson su nastupili - besplatno. 

"Financijska sredstva za organizaciju dočeka hrvatske rukometne reprezentacije, osigurat će se preraspodjelom sredstava u okviru Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2026. godinu i projekcijama za 2027. i 2028. godinu, na proračunskim pozicijama Ministarstva turizma i sporta", poručili su iz Vlade. 

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
nevjerojatne brojke

nevjerojatne brojke

Otkriveni troškovi dočeka rukometaša u Zagrebu: Evo za koliko je pjevao Thompson
'diplomatski korektno'

'diplomatski korektno'

Uskoro novi krug pregovora, Ukrajinci otkrili kako se Rusi ponašaju
nema dogovora

nema dogovora

Mađari nanijeli bolan udarac EU-u: Ništa od novog paketa sankcija Rusiji

najpopularnije

Još vijesti