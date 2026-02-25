Google je uz pomoć umjetne inteligencije 'očistio' Play Store, evo rezultata

KRŠENJE PRAVILA

Na meti su bile aplikacije koje se žele domoći korisničkih podataka i 'bombardiranje' negativnim recenzijama, a tu su i dodatna ulaganja u buduću sigurnost

Google objavio je da je tijekom 2025., uz pomoć umjetne inteligencije, blokirao 1,75 milijuna aplikacija koje su kršile pravila trgovine aplikacijama, što je pad u odnosu na 2,36 milijuna u 2024. godini. Tvrtka tvrdi da je manji broj rezultat 'višeslojnih zaštita pokretanih umjetnom inteligencijom' koje odvraćaju zlonamjerne aktere već u ranoj fazi.

Google navodi da danas provodi više od 10.000 sigurnosnih provjera za svaku aplikaciju te da ih nastavlja provjeravati i nakon objave. Korištenje najnovijih generativnih AI modela, prema kompaniji, pomaže ljudskim recenzentima da brže uoče zlonamjerne obrasce. Također je blokirano 160 milijuna spam recenzija, čime je spriječen prosječni pad ocjene od 0,5 zvjezdica kod aplikacija pogođenih 'review bombingom'. U 2025. zaustavljeno je i 255.000 aplikacija koje su pokušale dobiti prekomjeran pristup osjetljivim korisničkim podacima, u odnosu na 1,3 milijuna godinu ranije.

Sustav Google Play Protect otkrio je više od 27 milijuna novih zlonamjernih aplikacija, upozoravajući korisnike ili sprječavajući njihovo pokretanje. Google navodi da poboljšana zaštita od prijevara sada pokriva 2,8 milijardi Android uređaja na 185 tržišta te je blokirala 266 milijuna rizičnih pokušaja instalacije aplikacija izvan službene trgovine, navodi Engadget.

'Programi poput verifikacije developera, obveznih preliminarnih provjera i zahtjeva za testiranje podigli su ljestvicu za ekosustav Google Playa, značajno smanjujući mogućnosti ulaska zlonamjernih aktera', objavila je tvrtka na blogu, dodajući da će nastaviti ulagati u AI obrambene sustave.

Google već godinama opravdava relativno visoke naknade za kupnje i pretplate u aplikacijama ulaganjima u sigurnost. No njegova trgovina aplikacija suočena je s regulatornim pritiscima u Europi i drugim regijama zbog optužbi za monopolističku praksu. Prošle godine kompanija je izmijenila strukturu naknada za developere koji koriste alternativne sustave plaćanja, ali su europski regulatori nedavno ustvrdili da i dalje nije u potpunosti usklađena s Aktom o digitalnim tržištima.

