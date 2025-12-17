Je li ovo spasonosni lijek za pošast koja nas zatupljuje? Zvuči radikalno, ali i primamljivo

Pametni telefon, društvene mreže i streaming servisi od 1. siječnja 2026. godine za Avu iz Ujedinjenog Kraljevstva odlaze u prošlost, a njezina odluka o povratku DVD-ima, preklopnim telefonima i offline životu već je privukla stotine tisuća sljedbenika

Početkom 2026. godine Ava će učiniti nešto što se mnogima danas čini gotovo nezamislivim: ugasit će pametni telefon, deaktivirati sve račune na društvenim mrežama, otkazati streaming servise i vratiti se tehnologiji kakvu smo koristili prije dva desetljeća. I nije jedina. >>Ugašeno više od milijun računa: Na snagu stupila jedna od najstrožih politika na svijetu<< Ava, koja živi u Ujedinjenom Kraljevstvu, za Newsweek je ispričala da planira zamijeniti suvremene aplikacije DVD-ima, CD-ima, MP3 playerima, preklopnim telefonima, starijim računalima i analognim fotoaparatima. Sve to dio je šire ideje koju opisuje kao borbu protiv 'pretjerane konzumacije medija' u današnjem društvu. 'Plan je potaknuti ljude da korak po korak zamijene moderne aplikacije starijom tehnologijom – da se vrate preklopnim telefonima, DVD-ima, MP3 playerima, jednokratnim kamerama i svim onim offline aktivnostima na koje smo se nekad oslanjali', rekla je.

Ironija digitalnog povratka Paradoksalno, širenje poruke o 'napuštanju' suvremene tehnologije zasad se odvija upravo putem društvenih mreža. Ava je otvorila TikTok profil @vioiliet_ da bi, kako kaže, 'proširila ideju'. I u tome je uspjela: nekoliko njezinih videa prikupilo je stotine tisuća pregleda. 'Iskreno, nisam očekivala da će itko biti zainteresiran za ovu ideju, ali čini se da su ljudi već iscrpljeni zbog previše vremena provedenog na društvenim mrežama', kaže. U videozapisima Ava prikazuje zaboravljene tehnologije – DVD player, videokameru i preklopni mobitel – uz poruke poput: 'Vraćamo se staroj tehnologiji za bolji život.' Gledatelje također poziva da 'šire poruku i pomognu da pokret raste'. Odaziv je, kaže, nadmašio sva očekivanja. 'Rekla bih da je zasad riječ o 200.000 ljudi ili više. Vidim videe i poruke koji se šire i na drugim platformama, poput Reddita, i iskreno jedva čekam da se pokret proširi.'

Kritika, ne i odbacivanje tehnologije Ava naglašava da nije protiv tehnologije kao takve, a problem vidi u načinu na koji se danas koristi – 'više za loše nego za dobro'. Posebno ističe negativan utjecaj društvenih mreža na društveni život. 'Ljudi su previše fokusirani na to što govore nepoznati ljudi s druge strane svijeta', kaže. 'Ne nalaze vremena za druženje s prijateljima jer jedva čekaju vratiti se skrolanju.' Znanost joj u tome djelomično daje za pravo. Američki Centar za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) navodi da društvena povezanost pomaže u smanjenju stresa, anksioznosti i depresije, potiče tjelesnu aktivnost i poboljšava san. Tako Ava smatra da su pametni telefoni – kao glavni ulaz u društvene mreže – ključan problem. Uklanjanjem tog pristupa, vjeruje, ljudi bi izbjegli velik dio 'dezinformacija i panike' kojima su svakodnevno izloženi online.

Što kaže znanost? Istraživanja upućuju na to da bi smanjenje korištenja pametnih telefona doista moglo imati pozitivne učinke. Studija objavljena 2023. godine u časopisu Springer povezala je pretjeranu upotrebu pametnih telefona s depresijom, anksioznošću, stresom i lošijom kvalitetom sna. Ovogodišnje istraživanje, objavljeno u časopisu Health Promotion International, upozorava da bi za zaustavljanje širenja dezinformacija na društvenim mrežama bio potreban čitav niz koordiniranih mjera – od ograničavanja brzog širenja sadržaja nestručnih izvora do suzbijanja botova i veće odgovornosti samih platformi. U tom kontekstu se potpuno isključivanje nekima može činiti kao najjednostavnije rješenje, a Ava vjeruje da bi takav potez potaknuo i veću individualnost. 'Danas se ljudi boje odijevati kako žele jer odmah vide tisuće negativnih komentara nepoznatih ljudi', kaže. 'Bez aplikacija koje ti to guraju pod nos, prirodnije se fokusiraš na ono što ti se sviđa i na mišljenje ljudi oko sebe.'