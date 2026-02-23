Astronomi u čudu: Uranova atmosfera čudnija je nego što smo mislili

Teleskop James Webb je ledenog diva pratio tijekom njegove cijele rotacije te otkrio kako temperature i broj nabijenih čestica variraju na različitim visinama
Svemirski teleskop James Webb je 19. siječnja promatrao je Uran 17 sati, usmjerivši se na sjaj molekula iznad oblaka i njihovu interakciju s neobičnim magnetskim poljem planeta. Prikupljeni podaci omogućili su dosad najdetaljnije mapiranje gornje atmosfere Urana te novo razumijevanje nastanka njegovih aurora.
Međunarodni tim znanstvenika koristio je Webbov instrument Near-Infrared Spectrograph (NIRSpec) za mjerenje temperature i gustoće iona na visini od oko 5.000 kilometara iznad vrhova oblaka. Rezultati, objavljeni u časopisu Geophysical Research Letters, pokazuju kako ekscentrično magnetsko polje utječe na pojavu aurora i na prijenos energije u gornjim slojevima atmosfere ledenih divova.
Prema voditeljici istraživanja, Paoli Tiranti sa Sveučilišta Northumbria, ovo je prvi put da smo promatrali gornju atmosferu Urana u tri dimenzije te pratili kretanje energije kroz atmosferu i utjecaj asimetričnog magnetskog polja, naglašava Gizmodo.
Uran ima izrazito neobično magnetsko polje. Njegova rotacijska os nagnuta je više od 90 stupnjeva, zbog čega se planet 'kotrlja' oko Sunca. Magnetska os dodatno je nagnuta gotovo 60 stupnjeva u odnosu na rotacijsku, što stvara promjenjivu magnetosferu i složenije kretanje aurora, navodi NASA.
Webb je detektirao dvije svijetle auroralne vrpce blizu magnetskih polova te područje smanjene gustoće iona između njih. Smatra se da su te razlike povezane s načinom na koji magnetske silnice usmjeravaju nabijene čestice kroz atmosferu. Aurore na Uranu prvi je zabilježio teleskop Hubble 2012. godine, nakon čega su započela detaljnija istraživanja magnetskog okruženja planeta.
Prvi bliski prelet Urana obavila je letjelica Voyager 2 24. siječnja 1986. godine. Tada su izmjerene temperature gornje atmosfere niže od -214 °C. Najnovija Webbova mjerenja potvrđuju da se gornja atmosfera Urana dugoročno hladi. Znanstvenici su zabilježili temperature oko 150 °C niže u odnosu na ranija mjerenja.
Istraživači ističu da detaljno razumijevanje vertikalne strukture Urana pomaže u analizi energetske ravnoteže ledenih divova te predstavlja važan korak u proučavanju sličnih divovskih planeta izvan Sunčeva sustava.