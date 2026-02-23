Astronomi u čudu: Uranova atmosfera čudnija je nego što smo mislili

Svemirski teleskop James Webb je 19. siječnja promatrao je Uran 17 sati, usmjerivši se na sjaj molekula iznad oblaka i njihovu interakciju s neobičnim magnetskim poljem planeta. Prikupljeni podaci omogućili su dosad najdetaljnije mapiranje gornje atmosfere Urana te novo razumijevanje nastanka njegovih aurora.

Međunarodni tim znanstvenika koristio je Webbov instrument Near-Infrared Spectrograph (NIRSpec) za mjerenje temperature i gustoće iona na visini od oko 5.000 kilometara iznad vrhova oblaka. Rezultati, objavljeni u časopisu Geophysical Research Letters, pokazuju kako ekscentrično magnetsko polje utječe na pojavu aurora i na prijenos energije u gornjim slojevima atmosfere ledenih divova.

Prema voditeljici istraživanja, Paoli Tiranti sa Sveučilišta Northumbria, ovo je prvi put da smo promatrali gornju atmosferu Urana u tri dimenzije te pratili kretanje energije kroz atmosferu i utjecaj asimetričnog magnetskog polja, naglašava Gizmodo.