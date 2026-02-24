Razlog za zabrinutost? Britanska policija koristi Palantirov softver

Palantir u Ujedinjenom Kraljevstvu ima ugovore vrijedne više od 500 milijuna funti s NHS-om i Ministarstvom obrane te njegove AI alate koristi 11 policijskih uprava. Vlada je prošlog mjeseca najavila ulaganje od 115 milijuna funti u razvoj i primjenu AI-a u svim policijskim upravama u Engleskoj i Walesu, njih 43, uključujući osnivanje centra Police.AI.

Materijal je uključivao poruke, geolokacijske zapise, e-mailove, bilješke i fotografije – količinu usporedivu s oko 500.000 e-knjiga. Ručna analiza trajala bi mjesecima ili godinama, no Jedinica za specijalne operacije istočne regije posegnula za AI alatom Nectar, a isporučuje ga američka tvrtka Palantir Technologies , čiji je suosnivač Peter Thiel .

Kriminalna skupina nazvana 'Fuck the Police', sa sjedištem u Lutonu i Rumunjskoj, ukrala je 2024. godine oko 800.000 funti više od 3000 puta podižući novac s bankomata diljem Engleske. Istraga policije iz Bedfordshirea razotkrila je mrežu suučesnika iz istočne Engleske i rumunjske regije Bacău, ali i golemu količinu digitalnih dokaza: 24 zaplijenjena pametna telefona sadržavala su 1,4 terabajta podataka.

U ovom slučaju Nectar je pročitao i preveo više od 100.000 poruka s rumunjskog jezika u jednom danu, izradio grafikone povezanosti osumnjičenih, analizirao njihovo kretanje i izdvojio potencijalne tragove. 'Za ovakav opseg podataka čekali bismo tjednima, ako ne i mjesecima', rekao je jedan od dužnosnika pod uvjetom anonimnosti. Procjena je da bi ljudski prijevod koštao oko 30.000 funti, a u međuvremenu bi osumnjičenici mogli biti pušteni na slobodu.

AI je identificirao oko 120 mogućih dodatnih kaznenih djela. 'Ako pričaju o drogama, bankomatima ili oružju, bot ih označi', rekao je dužnosnik. Sustav je treniran prepoznavati slike kokaina i kanabisa te čitati poruke 'u odnosu na britanski zakon'. Također generira ažurirane grafikone povezanosti među osobama. 'Nije Robocop', rekao je voditelj programa Dan James, dodajući: 'Poanta cijele priče su istražitelji i kako ih učiniti učinkovitijima.'

Ljudski rad doveo je do uhićenja, a šest muškaraca osuđeno je na zatvorske kazne u studenom. Policija navodi da se AI koristi isključivo u fazi istrage i da njegovi rezultati ne služe kao izravni dokaz na sudu, iako je to potencijalni cilj u budućnosti. 'Moramo osigurati to da prijedlog AI-a potvrdi osoba', rekao je James.

Primjena Palantirove tehnologije izazvala je zabrinutost. Dokumenti iz prošle godine pokazali su da je cilj 'pomoć u donošenju odluka' te 'prevenciji, otkrivanju i istrazi kaznenih djela', uz obradu podataka koji mogu uključivati politička i vjerska uvjerenja. Zastupnik Shockat Adam nazvao je ugovor s policijom Leicestershirea 'distopijskim', a organizacija Liberty pozvala je na 'sustav snažnih zaštitnih ograda' prije šire primjene AI-a u policiji. Policija Bedfordshirea tvrdi pak da Palantir nema pristup njihovim podacima niti ih može koristiti za treniranje sustava, piše Guardian.