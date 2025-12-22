Hrvatski poslovni anđeli uložili u domaći startup koji gradi virtualne svjetove

Organizacija poslovnih anđela Croatian Business Angel Network (CBAN) službeno je realizirala investiciju u hrvatski tehnološki startup Holonet, pobjednika ovogodišnjeg Zagreb Connecta. Riječ je o prvoj i strateškoj rundi financiranja za Holonet, u kojoj su startup podržali i poznati domaći investitori Mihovil Barančić, Damir Sabol, Davorin Capan, Hrvoje Zlatar i Marijan Mumdžiev
Iz CBAN-a poručuju da je ulaganje usmjereno jačanju investicijske podrške startupima u najranijoj fazi, osobito onima koji razvijaju napredne tehnologije.
Predsjednik organizacije, Mihovil Barančić, istaknuo je važnost ulaganja u ranoj fazi razvoja: 'Ovakva rana podrška posebno je bitna ako želimo iz Hrvatske lansirati radikalno inovativne proizvode s velikim potencijalom rasta. (…) To je upravo ono što anđeoska investicija osigurava u ranoj fazi – vrijeme da stasaju i pronađu pravi market fit kako bi u pre-seed rundu mogli ući sa značajnim zaletom.'
Uz kapital, članovi CBAN-a aktivno će sudjelovati i u rastu Holoneta kroz savjetovanje te povezivanje s partnerima u regiji i inozemstvu.
Platforma koja virtualne svjetove čini dostupnima svima
Holonet je platforma za izgradnju virtualnih svjetova na webu, kreirana da znatno pojednostavi i ubrza proces stvaranja imerzivnih iskustava.
'Holonet kombinira tehnologije umjetne inteligencije, 3D rendering i vlastitu interakcijsku platformu, a svu kompleksnost ovih tehnologija stavlja 'pod haubu' svog Creator modula, kako bi ga jednostavno mogli koristiti i korisnici bez prethodnog iskustva u razvoju ili 3D modeliranju. Na taj način demokratiziraju tržište virtualnih svjetova, otklanjajući financijske barijere i nedostatak vještina koji su priječili širu adopciju imerzivnih tehnologija', navodi se u priopćenju.
Taj pristup, tvrde, demokratizira tržište virtualnih svjetova uklanjanjem financijskih i tehnoloških barijera. Tim je na Zagreb Connectu proglašen najperspektivnijim u pogledu tržišnog rasta i tehnološke inovacije, a tijekom akceleracijskog programa startup je započeo širenje na međunarodna tržišta – Srbiju, Bugarsku i Austriju.
'Drago mi je da je su i Zicer i CBAN prepoznali potencijal Holoneta, ali i cijele ovo industrije. Kreiranje virtualnih svjetova tržište je vrijedno više od 104 milijarde dolara, a sve više velikih igrača poput Googlea, Mete i Nvidije prepoznaje potencijal i usmjerava investicije prema World modelima i kreiranju virtualnih prostora. Posebno je dobar osjećaj da se dio razvoja ovog novog smjera u tehnologiji odvija u Zagrebu', izjavio je Darian Škarica, izvršni direktor Holoneta.
Najavio je i da je Holonet već pokrenuo razgovore s VC fondovima za nadolazeću pre-seed rundu. CBAN je osnovan 2025. godine, a ova investicija označava početak njegova djelovanja na domaćoj startup sceni, s naglaskom na projekte s višim tehnološkim pragom i globalnim ambicijama.