Trump opet radi probleme: Sprema web stranicu kojom će zaobići navodnu EU cenzuru

Američki State Department razvija internetski portal koji bi korisnicima u Europi i drugdje omogućio uvid u sadržaj uklonjen ili zabranjen prema europskim pravilima – od navodnog govora mržnje do terorističke propagande, doznaje Reuters od tri izvora upoznata s planom. Projekt bi mogao dodatno zaoštriti odnose Washingtona i europskih saveznika

Prema navodima izvora, portal bi se nalazio na domeni freedom.gov, a u Washingtonu ga vide kao način suprotstavljanja cenzuri. U praksi, riječ je o inicijativi koja bi američku administraciju mogla dovesti u neuobičajenu poziciju: da se doima kao da potiče građane drugih država da zaobiđu vlastite zakone. Jedan od izvora tvrdi da se razmatrala i mogućnost ugradnje VPN funkcije, koja bi korisnikov promet 'prikazala' kao da dolazi iz SAD-a. Isti izvor dodaje da se o aktivnostima korisnika na portalu ne bi vodila evidencija.

Otkazano predstavljanje Projekt, prema Reutersu, vodi podtajnica za javnu diplomaciju Sarah Rogers. Izvori navode da je portal trebao biti predstavljen na prošlotjednoj Münchenskoj sigurnosnoj konferenciji, ali je predstavljanje otkazano. Reuters nije uspio utvrditi zašto, no dva izvora tvrde da su dio dužnosnika State Departmenta, uključujući pravnike, iskazali zabrinutost oko plana, no nisu bez detalja primjedbi. State Department je, u izjavi Reutersu, poručio da američka vlada nema program za zaobilaženje cenzure 'specifično za Europu', ali je naglasio da je 'digitalna sloboda' prioritet te da to uključuje širenje tehnologija privatnosti i alata za zaobilaženje cenzure poput VPN-ova. Glasnogovornik je odbacio tvrdnje da je predstavljanje odgođeno i naveo da nije točno da su pravnici State Departmenta izrazili zabrinutost. Novi sukob s europskim saveznicima Reuters navodi da bi inicijativa mogla dodatno opteretiti odnose s europskim partnerima, koji su već pod pritiskom zbog sporova oko trgovine, rata u Ukrajini te Trumpova nastojanja da ojača američki utjecaj nad Grenlandom. Trumpova administracija stavila je slobodu govora, posebno ono što vidi kao gušenje konzervativnih glasova na internetu, u središte svoje vanjske politike, uključujući Europu i Brazil. Europski pristup slobodi govora razlikuje se od američkog, gdje Ustav štiti gotovo svako izražavanje. Ograničenja Europske unije proizašla su iz napora da se bori protiv bilo kakvog ponovnog oživljavanja ekstremističke propagande koja je potaknula nacizam, uključujući ocrnjivanje Židova, stranaca i manjina. Američki dužnosnici osudili su politike EU-a za koje kažu da potiskuju desničarske političare, uključujući one u Rumunjskoj, Njemačkoj i Francuskoj, te tvrde da pravila poput Zakona EU-a o digitalnim uslugama i britanskog Zakona o online sigurnosti ograničavaju slobodu govora. Regulativa EU-a, kako podsjeća Reuters, snažno se odnosi na društvene mreže i velike platforme poput Facebooka (Meta) i X-a, a uključuje ograničavanje dostupnosti i, u nekim slučajevima, brzo uklanjanje sadržaja koji se klasificira kao govor mržnje, teroristička propaganda ili štetne dezinformacije, kroz skup pravila, zakona i odluka koje se razvijaju još od 2008.

Sukobi s europskim regulatorima Reuters piše da se Sarah Rogers profilirala kao glasna zagovornica stajališta Trumpove administracije prema europskim pravilima o sadržaju. Navodi se da je od listopada posjetila više od pola tuceta europskih zemalja i sastajala se s predstavnicima desnih skupina za koje administracija tvrdi da su potlačene. U američkoj Nacionalnoj sigurnosnoj strategiji objavljenoj u prosincu, navodi Reuters, administracija je upozorila da se Europa suočava s 'civilizacijskim brisanjem' zbog migracijskih politika te najavila da će SAD davati prioritet 'poticanju otpora' takvom smjeru unutar europskih zemalja. Europski regulatori redovito zahtijevaju uklanjanje sadržaja te, kao krajnju mjeru, mogu posegnuti i za zabranama. Platforma X, u vlasništvu Trumpova saveznika Elona Muska, u prosincu je kažnjena s 120 milijuna eura zbog nepoštivanja pravila. Kao primjer nacionalne prakse, Reuters navodi da je Njemačka 2024. izdala 482 naloga za uklanjanje sadržaja koji je ocijenjen kao poticanje ili podrška terorizmu te da je time uklonjeno 16.771 sadržaja. Također se spominje da je Metino nadzorno tijelo 2024. naložilo uklanjanje objava jedne poljske političke stranke zbog rasne uvrede i prikaza imigranata kao silovatelja, što se u EU tretira kao govor mržnje.

