Je li moguće vratiti dokument u Wordu ako ga niste spremili? Isprobajte ove trikove

Prije no što se pomirite sa sudbinom i krenete raditi sve iznova, iskušajte ovih nekoliko trikova kako biste vratili ono što ste zapisali

Napokon ste raspisali zahtjevan dio projekta, dovršili veliko poglavlje diplomskog rada ili već nešto što vam je važno i oko čega ste se pomučili, no kliknuli ste pogrešno dugme u Microsoftovom Wordu ili tipku na tipkovnici, nakon čega su svi plodovi vašeg rada (ili barem dobar dio njih) u trenutku otišli u nepovrat. Ne mora to čak biti ni vaša greška. Dovoljno je biti za računalom u trenutku u kojem nestane struje i naći ćete se u situaciji u kojoj ćete proklinjati što niste uključili značajku česte automatske pohrane dokumenta. Prije no što se pomirite sa sudbinom i krenete raditi sve iznova, iskušajte ovih nekoliko trikova kako biste vratili ono što ste zapisali.

Upotrijebite Undo (Ctrl+Z ili Cmd+Z) Ako imate sreće, bit će dovoljno aktivirati samo naredbu za poništavanje prethodne radnje. Pritisnite zajedno tipke Ctrl i Z (Windows) ili Cmd i Z (macOS) kako biste provjerili što možete vratiti. Ovo vas neće spasiti od nestanka struje i ne uključuje sve radnje (naprimjer, neće vratiti datoteku koju ste zatvorili), međutim može pomoći ako nešto pogrešno kliknete. Word pamti vaših posljednjih 100 radnji u aplikaciji. U gornjem lijevom kutu sučelja Worda nalazi se i dugme za poništavanje. Kliknite ga da biste poništili posljednju radnju ili strjelicu pored njega kako biste vidjeli popis prethodnih radnji i odabrali kamo se želite vratiti. Desno od dugmeta za poništavanje nalazi se ono za ponavljanje, koje radi na isti način, ali u suprotnom smjeru. Otvorite prethodne inačice datoteka Word također ima značajku povijesti verzija datoteka koju možete koristiti za vraćanje izgubljenog rada. Aplikacija sprema prethodne inačice dokumenta u redovitim intervalima, pa se možete vratiti u prošlost, možda sve do stvaranja datoteke. U Wordu za Windows te starije verzije dokumenta možete pronaći tako što ćete redom otvoriti File, Info pa Version History. Ako koristite Word na macOS-u: File, pa Browse Version History. S desne strane otvara se nova bočna traka koja prikazuje sve dostupne prethodne verzije te datum i vrijeme spremanja. Kako bi ovo funkcioniralo, dokument morate spremiti u servis u računalnom oblaku OneDrive. Ako radite s lokalnom datotekom koja je spremljena samo na vašem računalu i pokušate pristupiti povijesti verzija, upitat će vas želite li je umjesto toga spremiti na OneDrive (što će uključiti povijest verzija). Pronalaženje nespremljenih dokumenata u sustavu Word zapravo povremeno privremeno sprema datoteke na računalo, pa ako se program sruši bez upozorenja, sljedeći put kada pokrenete Word trebao bi se pojaviti dijaloški okvir za automatsko vraćanje u prvobitno stanje s pitanjem želite li oporaviti staru datoteku. Ako ne, djelomično spremljene datoteke možete vidjeti ako redom otvorite File, Info, Manage Document pa Recover Unsaved Documents. To vrijedi samo za Windows. Ako koristite macOS, oslanjate se na proces automatskog oporavka. Word za Windows i macOS omogućuje postavljanje učestalosti spremanja datoteka za automatski oporavak. Otvorite File, Options, pa Save za Windows, odnosno Word, Preferences pa Save za macOS. Zadana postavka je svakih 10 minuta, što možete prilagoditi.