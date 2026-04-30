Za ove horoskopske znakove svibanj će biti najsretniji mjesec u godini; provjerite jeste li među njima

Prema astrološkim prognozama, svibanj će za dva horoskopska znaka biti jako povoljan mjesec, osobito u ljubavi, poslu i osobnom rastu.

Sve u što su dosad ulagali trud, vrijeme i emocije moglo bi napokon biti primijećeno i cijenjeno. Ključ će biti u tome da ne čekaju savršen trenutak, već da pokažu više samopouzdanja i otvorenosti.

Za Rakove svibanj donosi poruku: hrabro naprijed. Ovaj bi mjesec za njih mogao biti jedan od najboljih u cijeloj godini, osobito ako se odvaže izaći iz svoje ljušture i naprave prve korake prema onome što žele.

Do sredine godine Jupiter im donosi energiju i jača povjerenje u vlastite osjećaje, a Venera u Raku u svibnju pogoduje njihovu ljubavnom životu. Samci bi mogli doživjeti neočekivane susrete dok bi parovi mogli ojačati odnos iskrenijim razgovorima.

Na poslu bi Rakovi trebali više slušati intuiciju. Njihovo strpljenje, dosljednost i jasne vrijednosti sada mogu donijeti rezultate, osobito ako biraju poslove i projekte koji za njih imaju dublji smisao, a ne da samo donose status.

Djevica dobiva novi zamah

Djevice u svibnju ulaze u razdoblje pojačanih proljetnih emocija. Povoljna kombinacija Venere i Marsa donosi im mogućnost flerta, novih poznanstava i više romantike, bilo tijekom izlaska s prijateljima, šetnje ili sasvim spontanog susreta.

Onima koje su već u vezi svibanj može donijeti ponovno buđenje bliskosti i osjećaj zaljubljenosti koji podsjeća na početke odnosa. Emocije bi mogle postati življe, a svakodnevica manje predvidljiva.

Posebnu ulogu za Djevice ove godine ima njihov vladar Merkur jer im daje svježu energiju, nove ideje i mentalnu jasnoću, iako ga Uran u Blizancima može potaknuti na neplanirane promjene i nešto kaotičniji ritam.

I poslovno bi u svibnju mogle napraviti važan pomak. Njihova izražena sposobnost za strategiju i preciznu komunikaciju sada im može pomoći da pokrenu projekte, predstave ideje ili se odvaže na profesionalnu promjenu. Ovo je dobar trenutak da pokažu što znaju i uvjere druge u svoje planove.