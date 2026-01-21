U mirovinu otišla Suni Williams, astronautkinja koja je bila zaglavila na ISS-u

Williams je bila na tri misije na Međunarodnoj svemirskoj postaji (ISS) , prvi put 2006. godine, kada ju je dovezao svemirski šatl Discovery. No zadnjom je privukla pozornost svjetske javnosti jer je planirani boravak od tjedan dana produžen od lipnja do ožujka 2025. godine zbog problema s Boeingovom svemirskom letjelicom Starliner, a ona je bila na probnoj misiji.

NASA-ina astronautkinja Suni Williams, koja je zbog problema s eksperimentalnom kapsulom ostala u orbiti dulje od devet mjeseci, otišla je u mirovinu nakon 27 godina svemirskih avantura. Bivša mornarička pilotkinja umirovljena je 27. prosinca 2025 ., a američkoj svemirskoj agenciji pridružila se 1988. godine .

Starliner je lansiran 5. lipnja 2024. godine, odvevši Williams i Butcha Wilmorea na svemirsku postaju na svom prvom letu s posadom. Ali bilo je problema s potisnicima kapsule tijekom procesa spajanja, pa ju je NASA odlučila vratiti bez ikoga u njoj.

Williams i Wilmore proveli su 286 dana na Međunarodnoj svemirskoj postaji i vratili su se na Zemlju SpaceX-ovom kapsulom Dragon s još dva astronauta koji su završavali šestomjesečnu misiju. Dragon je napustio svemirsku postaju 18. ožujka 2025. godine i spustio se u ocean kod Floride.

Tijekom karijere Williams je provela 608 dana u svemiru, što je drugo najduže kumulativno vrijeme u orbiti u povijesti NASA-e. Također je zabilježila najduže vrijeme svemirske šetnje od svih astronautkinja – 62 sata i šest minuta – što je četvrto najduže vrijeme od svih NASA-inih astronauta.

Iako dulje od očekivanog, Williams i Wilmore naglasili su da su uživali u produženom boravku i radu u orbiti. Williams je rekla i to da su joj u oporavku na Zemlji nakon neplaniranog dugog boravka u svemiru pomogli njezini prethodni svemirski letovi.

Karijeru i prilike za službu u NASA-i nazvala je 'nevjerojatnom čašću'. 'Svatko tko me poznaje zna da je svemir moje apsolutno najdraže mjesto', rekla je, a prenosi NBC News.