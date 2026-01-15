Crew-11 se sretno vratio na Zemlju s ISS-a, sletjeli u Tihi ocean: 'Dobro došli kući!'

Četvero astronauta vratilo se na Zemlju s Međunarodne svemirske postaje (ISS) mjesec dana ranije nego što je bilo planirano, i to u prvoj medicinskoj evakuaciji s te postaje otkako je 1998. godine stavljena u orbitu, čime se prvi put u 26 godina prekida misija na ISS-u. Vratili su se zbog neutvrđenog 'ozbiljnog zdravstvenog stanja' kod jednog člana posade. Navodi se da je stanje osobe stabilno, no nije poznato o kojem članu posade je riječ niti detalji bolesti
Crew-11 uspješno je sletio u Tihi ocean uz obalu Kalifornije u 9.41 po hrvatskom vremenu. Kapsula se sada nalazi na površini mora, a astronauti su nakon slijetanja dočekani porukom: 'Dobro došli kući, Crew-11.'
SpaceX-ova kapsula Crew Dragon spustila se padobranom u mirno more kod San Diega završivši više od 10 sati dugo spuštanje s ISS-a i ponovni ulazak u Zemljinu atmosferu, što su uživo zajednički prenosili NASA i SpaceX.
Američka svemirska agencija objavila je da je povratak ubrzan zbog zdravstvenog problema jednog člana posade. Detalji o identitetu astronauta i prirodi njegova zdravstvenog stanja nisu objavljeni, no iz NASA-e ističu da je osoba u stabilnom stanju.
Zapovjedništvo nad ISS-om u međuvremenu je predano ruskom kozmonautu Sergeju Kud-Sverčkovu te je on preuzeo vođenje postaje s još dvoje članova preostale posade.
Crew-11
Crew-11 činili su američki astronauti Mike Fincke i Zena Cardman, japanski astronaut Kimiya Yui i ruski kozmonaut Oleg Platonov. Posada se nalazila na ISS-u od početka kolovoza i trebala je tamo ostati još nekoliko tjedana.
No prošlog tjedna u posljednji trenutak otkazana je planirana svemirska šetnja Finckea i Cardman, a nekoliko sati kasnije NASA je potvrdila da se jedan član posade razbolio. 'Osjećaji su pomiješani', rekao je Fincke u ponedjeljak tijekom ceremonije primopredaje zapovjedništva. Na društvenim mrežama naglasio je da su svi članovi posade 'stabilno, sigurni i zbrinuti'.
ISS kruži oko Zemlje na visini od oko 400 kilometara, a obiđe je oko 16 puta dnevno brzinom od približno 28.000 kilometara na sat. Postajom upravlja pet svemirskih agencija, a na njoj se provode opsežna znanstvena istraživanja o svemiru i učincima mikrogravitacije na ljude, životinje i biljke. Iako ISS raspolaže osnovnom medicinskom opremom, a astronauti su obučeni za rješavanje lakših zdravstvenih problema, na njemu nema liječnika.
Nakon prijevremenog odlaska Crew-11 na ISS-u su ostala samo trojica članova posade: NASA-in astronaut Chris Williams te ruski kozmonauti Kud-Sverčkov i Sergej Mikajev. Nova četveročlana posada trebala bi stići u veljači. 'Unatoč svim promjenama i poteškoćama, nastavit ćemo obavljati svoj posao na ISS-u bez obzira na okolnosti', poručio je Kud-Sverčkov te je kao svoju prvu zapovijed odredio – grupni zagrljaj.
Riječ je o presedanu u 26-godišnjoj povijesti stalne posade ISS-a. Prijevremeni prekidi svemirskih misija zbog zdravstvenih razloga zabilježeni su tek dvaput ranije: 1985. godine na sovjetskoj postaji Saljut 7 zbog urološkog problema te 1987. na postaji Mir zbog srčane aritmije kozmonauta.