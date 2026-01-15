PRIJEVREMENI POVRATAK

Crew-11 se sretno vratio na Zemlju s ISS-a, sletjeli u Tihi ocean: 'Dobro došli kući!'

L. Š.

15.01.2026 u 09:55

NASA, Crew-11
NASA, Crew-11 Izvor: Društvene mreže / Autor: NASA / X
Bionic
Reading

Četvero astronauta vratilo se na Zemlju s Međunarodne svemirske postaje (ISS) mjesec dana ranije nego što je bilo planirano, i to u prvoj medicinskoj evakuaciji s te postaje otkako je 1998. godine stavljena u orbitu, čime se prvi put u 26 godina prekida misija na ISS-u. Vratili su se zbog neutvrđenog 'ozbiljnog zdravstvenog stanja' kod jednog člana posade. Navodi se da je stanje osobe stabilno, no nije poznato o kojem članu posade je riječ niti detalji bolesti

Crew-11 uspješno je sletio u Tihi ocean uz obalu Kalifornije u 9.41 po hrvatskom vremenu. Kapsula se sada nalazi na površini mora, a astronauti su nakon slijetanja dočekani porukom: 'Dobro došli kući, Crew-11.'

SpaceX-ova kapsula Crew Dragon spustila se padobranom u mirno more kod San Diega završivši više od 10 sati dugo spuštanje s ISS-a i ponovni ulazak u Zemljinu atmosferu, što su uživo zajednički prenosili NASA i SpaceX.

Američka svemirska agencija objavila je da je povratak ubrzan zbog zdravstvenog problema jednog člana posade. Detalji o identitetu astronauta i prirodi njegova zdravstvenog stanja nisu objavljeni, no iz NASA-e ističu da je osoba u stabilnom stanju.

Zapovjedništvo nad ISS-om u međuvremenu je predano ruskom kozmonautu Sergeju Kud-Sverčkovu te je on preuzeo vođenje postaje s još dvoje članova preostale posade.

vezane vijesti

Crew-11

Crew-11 činili su američki astronauti Mike Fincke i Zena Cardman, japanski astronaut Kimiya Yui i ruski kozmonaut Oleg Platonov. Posada se nalazila na ISS-u od početka kolovoza i trebala je tamo ostati još nekoliko tjedana.

No prošlog tjedna u posljednji trenutak otkazana je planirana svemirska šetnja Finckea i Cardman, a nekoliko sati kasnije NASA je potvrdila da se jedan član posade razbolio. 'Osjećaji su pomiješani', rekao je Fincke u ponedjeljak tijekom ceremonije primopredaje zapovjedništva. Na društvenim mrežama naglasio je da su svi članovi posade 'stabilno, sigurni i zbrinuti'.

ISS kruži oko Zemlje na visini od oko 400 kilometara, a obiđe je oko 16 puta dnevno brzinom od približno 28.000 kilometara na sat. Postajom upravlja pet svemirskih agencija, a na njoj se provode opsežna znanstvena istraživanja o svemiru i učincima mikrogravitacije na ljude, životinje i biljke. Iako ISS raspolaže osnovnom medicinskom opremom, a astronauti su obučeni za rješavanje lakših zdravstvenih problema, na njemu nema liječnika.

Nakon prijevremenog odlaska Crew-11 na ISS-u su ostala samo trojica članova posade: NASA-in astronaut Chris Williams te ruski kozmonauti Kud-Sverčkov i Sergej Mikajev. Nova četveročlana posada trebala bi stići u veljači. 'Unatoč svim promjenama i poteškoćama, nastavit ćemo obavljati svoj posao na ISS-u bez obzira na okolnosti', poručio je Kud-Sverčkov te je kao svoju prvu zapovijed odredio – grupni zagrljaj.

Riječ je o presedanu u 26-godišnjoj povijesti stalne posade ISS-a. Prijevremeni prekidi svemirskih misija zbog zdravstvenih razloga zabilježeni su tek dvaput ranije: 1985. godine na sovjetskoj postaji Saljut 7 zbog urološkog problema te 1987. na postaji Mir zbog srčane aritmije kozmonauta.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
PRIJEVREMENI POVRATAK

PRIJEVREMENI POVRATAK

Crew-11 se sretno vratio na Zemlju s ISS-a, sletjeli u Tihi ocean: 'Dobro došli kući!'
AI CHATBOT

AI CHATBOT

Musk povlači ručnu nakon istraga i zabrana: Grok više neće 'razodijevati' stvarne osobe
PRIPAZITE

PRIPAZITE

Kako spriječiti Google da vas prati? Isključite ove četiri opcije

najpopularnije

Još vijesti