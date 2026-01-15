Crew-11 se sretno vratio na Zemlju s ISS-a, sletjeli u Tihi ocean: 'Dobro došli kući!'

Četvero astronauta vratilo se na Zemlju s Međunarodne svemirske postaje (ISS) mjesec dana ranije nego što je bilo planirano, i to u prvoj medicinskoj evakuaciji s te postaje otkako je 1998. godine stavljena u orbitu, čime se prvi put u 26 godina prekida misija na ISS-u. Vratili su se zbog neutvrđenog 'ozbiljnog zdravstvenog stanja' kod jednog člana posade. Navodi se da je stanje osobe stabilno, no nije poznato o kojem članu posade je riječ niti detalji bolesti

Crew-11 uspješno je sletio u Tihi ocean uz obalu Kalifornije u 9.41 po hrvatskom vremenu. Kapsula se sada nalazi na površini mora, a astronauti su nakon slijetanja dočekani porukom: 'Dobro došli kući, Crew-11.' SpaceX-ova kapsula Crew Dragon spustila se padobranom u mirno more kod San Diega završivši više od 10 sati dugo spuštanje s ISS-a i ponovni ulazak u Zemljinu atmosferu, što su uživo zajednički prenosili NASA i SpaceX.

Američka svemirska agencija objavila je da je povratak ubrzan zbog zdravstvenog problema jednog člana posade. Detalji o identitetu astronauta i prirodi njegova zdravstvenog stanja nisu objavljeni, no iz NASA-e ističu da je osoba u stabilnom stanju. Zapovjedništvo nad ISS-om u međuvremenu je predano ruskom kozmonautu Sergeju Kud-Sverčkovu te je on preuzeo vođenje postaje s još dvoje članova preostale posade.

Crew-11 Crew-11 činili su američki astronauti Mike Fincke i Zena Cardman, japanski astronaut Kimiya Yui i ruski kozmonaut Oleg Platonov. Posada se nalazila na ISS-u od početka kolovoza i trebala je tamo ostati još nekoliko tjedana. No prošlog tjedna u posljednji trenutak otkazana je planirana svemirska šetnja Finckea i Cardman, a nekoliko sati kasnije NASA je potvrdila da se jedan član posade razbolio. 'Osjećaji su pomiješani', rekao je Fincke u ponedjeljak tijekom ceremonije primopredaje zapovjedništva. Na društvenim mrežama naglasio je da su svi članovi posade 'stabilno, sigurni i zbrinuti'.

ISS kruži oko Zemlje na visini od oko 400 kilometara, a obiđe je oko 16 puta dnevno brzinom od približno 28.000 kilometara na sat. Postajom upravlja pet svemirskih agencija, a na njoj se provode opsežna znanstvena istraživanja o svemiru i učincima mikrogravitacije na ljude, životinje i biljke. Iako ISS raspolaže osnovnom medicinskom opremom, a astronauti su obučeni za rješavanje lakših zdravstvenih problema, na njemu nema liječnika.

