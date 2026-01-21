U ChatGPT stižu oglasi. Evo što trebate znati i na što obratiti pozornost

Oglase bi trebali početi testirati u nadolazećim tjednima. U OpenAI-ju tvrde kako neće utjecati na odgovore koje chatbot daje, već će biti prikazivani pri dnu odgovora 'kada postoji relevantni sponzorirani proizvod ili usluga na temelju vašeg trenutnog razgovora'.

OpenAI je nedavno najavio kako će uskoro početi prikazivati ​​oglase korisnicima ChatGPT-ja koji ne plaćaju premium izdanje tog robota za brbljanje ojačanog umjetnom inteligencijom . Većina od 800 milijuna korisnika ChatGPT-ja trenutno ga koristi besplatno. Iako je procijenjen na 500 milijardi američkih dolara , OpenAI gubi više novca nego što zarađuje i traži načine za ostvarivanje profita.

Bit će, kako je najavljeno, jasno označeni i odvojeni od organskog odgovora. Prvi čovjek OpenAI-ja Sam Altman jednom je prilikom rekao kako mu se sviđaju oglasi na Instagramu jer mu 'pokazuju stvari koje inače ne bi pronašao'.

Google i Meta Platforms godinama dominiraju digitalnim oglašavanjem i već uključuju oglase u neke od svojih značajki s umjetnom inteligencijom.

Puno će toga biti na kocki

Izvorno osnovan kao neprofitna organizacija s misijom sigurne izgradnje umjetne inteligencije bolje od čovjeka, OpenAI je prošle godine reorganizirao svoju vlasničku strukturu i pretvorio svoje poslovanje u korporaciju za javnu dobrobit. Oglašavanje bi trebalo 'uvijek podržavati' njegovu izvornu misiju, prema kojoj tehnologija umjetne inteligencije treba donijeti korist čovječanstvu.

Ali, uvođenje oglasa donosi sa sobom i rizike, baš kao što je bio slučaj ranije s društvenim mrežama i web tražilicama. Puno će toga biti na kocki kada ChatGPT počne koristiti povjerenje korisnika kako bi preprodavao robu oglašivača.

OpenAI zarađuje od pretplata, ali treba više prihoda kako bi platio svoje financijske obveze od preko bilijun američkih dolara za računalne čipove i podatkovne centre koji pokreću njegove usluge. Mogućnost podbacivanja u odnosu na očekivanja podupiratelja poput Oraclea i Nvidije pojačao je zabrinutost investitora zbog balona oko umjetne inteligencije.

Pitanje je hoće li se u OpenAI-ju doista pridržavati obećanja kako neće koristiti osobne podatke korisnika ili upite za prikupljanje podataka za oglase. Vjerojatno je pitanje vremena kad će se ostvariti izreka prema kojoj su korisnici proizvod ako je usluga besplatna, piše AP.