OpenAI lansirao poseban alat za prevođenje

Glavna razlika u odnosu na klasične prevoditelje jest naglasak na kontekstu i tonu. ChatGPT Translate omogućuje naknadno 'dorađivanje' prijevoda, primjerice da zvuči formalnije za poslovnu komunikaciju, jednostavnije za djecu ili preciznije za akademsku upotrebu. Na službenoj stranici navodi se da alat razumije idiome, stil i kontekst, a ne samo doslovno značenje rečenica.

Iako su korisnici i dosad često koristili ChatGPT za prijevode , OpenAI sada nudi namjensko rješenje koje, prema tvrdnjama kompanije, u svega nekoliko sekundi može prevoditi tekst, govor i sadržaj sa slika na više od 50 jezika . Alat pritom automatski prepoznaje izvorni jezik, bez potrebe za ručnim odabirom.

Unatoč tome, nova usluga zasad zaostaje za etabliranim rješenjima poput Google Translatea, a koji godinama postoji i nedavno je dobio dodatna poboljšanja integracijom Geminija, posebno u razumijevanju kolokvijalnog jezika i slenga. ChatGPT Translate još uvijek ima i niz praktičnih ograničenja: u desktop verziji ne podržava glasovni unos, iako je on dostupan na mobilnim uređajima. Također, iako OpenAI navodi da alat može prevoditi tekst sa slika, trenutačno ne postoji opcija za njihovo izravno učitavanje.

Nedostaje i podrška za prijevod cijelih web stranica, dokumenata ili rukom pisanog teksta, kao i mogućnost simultanog prevođenja razgovora u stvarnom vremenu. Za usporedbu, Googleov Pixel 10 već omogućuje glasovno prevođenje tijekom telefonskih poziva.

Još jedno važno ograničenje jest to što je ChatGPT Translate zasad dostupan isključivo putem weba. Ne postoji zasebna aplikacija, niti mogućnost rada izvan mreže, što ga čini nepraktičnim za putnike ili korisnike u područjima bez stabilne internetske veze.