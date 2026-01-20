Nemojte se iznenaditi kad vam ChatGPT uskoro počne prikazivati oglase

Oglasi navodno neće diktirati odgovore koje ChatGPT daje jer u OpenAI-ju smatraju kako korisnici 'moraju vjerovati da su odgovori ChatGPT-ja vođeni onim što je objektivno korisno'
ChatGPT bi uskoro mogao prikazivati oglase za proizvode za koje smatra kako biste ih željeli kupiti. Oglase će testirati u besplatnom izdanju za prijavljene, odrasle korisnike u Sjedinjenim Državama.
Tvrtka također uvodi pretplatničku razinu Go od osam američkih dolara mjesečno, koja uključuje neke mogućnosti, poput dulje memorije i više mogućnosti stvaranja slika, nižu cijenu od pretplata Plus (20 dolara mjesečno) i Pro (200 dolara mjesečno).
Pretplatnici na Go također će dobivati oglase, dok korisnici Plusa, Proa i OpenAI-jevi poslovni korisnici neće.
Glavni izvršni direktor OpenAI-ja Sam Altman prethodno je izrazio rezerve oko uvođenja oglasa u ChatGPT.
No, ovaj potez dolazi u trenutku kada OpenAI hitno pokušava shvatiti kako ostvariti veći prihod od svojih 800 milijuna mjesečnih korisnika kako bi si pomogao priuštiti 1,4 bilijuna dolara koje se obvezao potrošiti na infrastrukturu tijekom sljedećih osam godina.
Altman je u studenom rekao kako tvrtka očekuje da će 2025. godinu završiti s oko 20 milijardi dolara godišnjeg prihoda. Prošle godine pokrenuli su alat Instant Checkout, koji korisnicima omogućuje kupnju od trgovaca poput Walmarta i Etsyja izravno putem ChatGPT-ja.
OpenAI je također predstavio alate za zdravlje i učenje, između ostalog, jer se nada kako će ChatGPT učiniti važnijim dijelom svakodnevnog života korisnika i potencijalno potaknuti prijelaz na plaćanje pretplate.
Potencijalno lukrativno, ali i rizično
Oglašavanje bi se moglo pokazati unosnom strategijom za OpenAI, jer korištenje informacija iz razgovora ljudi s ChatGPT-om može omogućiti visoko ciljane oglase. Kao dio testa, oglasi će se prikazivati na dnu ChatGPT-ovog odgovora na korisnikov upit i bit će označeni sa 'sponzorirano'.
OpenAI je rekao kako oglasi neće diktirati odgovore koje ChatGPT daje, dodajući kako korisnici 'moraju vjerovati da su odgovori ChatGPT-ja vođeni onim što je objektivno korisno'. Tvrtka također navodno neće prodavati korisničke podatke ili razgovore oglašivačima, a korisnici mogu isključiti personalizaciju oglasa na temelju svojih chatova.
OpenAI ne planira oglašavati se u razgovorima o 'reguliranim temama', uključujući zdravlje, mentalno zdravlje ili politiku. Još 2024. Altman je javno rekao kako mrzi oglase i nazvao ideju kombiniranja oglasa s umjetnom inteligencijom 'jedinstveno uznemirujućom', iako je priznao kako nije isključeno da će ih OpenAI koristiti.
Prošle godine rekao je kako nije potpuno protiv dodavanja oglasa u ChatGPT, ali je rekao kako će 'trebati puno truda da se to napravi kako treba'.
Umetanje oglasa u razgovore s chatbotovima moglo bi biti kontroverzno, s obzirom na ponekad osobne i intimne razgovore korisnika. Također će trebati voditi računa kako ne bi došlo do promicanja proizvoda koji bi mogli biti potencijalno opasni ili štetni.
OpenAI neće prikazivati oglase korisnicima koji su se identificirali kao mlađi od 18 godina ili za koje vjeruje da su mlađi od 18 godina, piše CNN Business.