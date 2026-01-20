Nemojte se iznenaditi kad vam ChatGPT uskoro počne prikazivati oglase

Oglasi navodno neće diktirati odgovore koje ChatGPT daje jer u OpenAI-ju smatraju kako korisnici 'moraju vjerovati da su odgovori ChatGPT-ja vođeni onim što je objektivno korisno'

ChatGPT bi uskoro mogao prikazivati ​​oglase za proizvode za koje smatra kako biste ih željeli kupiti. Oglase će testirati u besplatnom izdanju za prijavljene, odrasle korisnike u Sjedinjenim Državama. Tvrtka također uvodi pretplatničku razinu Go od osam američkih dolara mjesečno, koja uključuje neke mogućnosti, poput dulje memorije i više mogućnosti stvaranja slika, nižu cijenu od pretplata Plus (20 dolara mjesečno) i Pro (200 dolara mjesečno). Pretplatnici na Go također će dobivati ​​oglase, dok korisnici Plusa, Proa i OpenAI-jevi poslovni korisnici neće.

Glavni izvršni direktor OpenAI-ja Sam Altman prethodno je izrazio rezerve oko uvođenja oglasa u ChatGPT. No, ovaj potez dolazi u trenutku kada OpenAI hitno pokušava shvatiti kako ostvariti veći prihod od svojih 800 milijuna mjesečnih korisnika kako bi si pomogao priuštiti 1,4 bilijuna dolara koje se obvezao potrošiti na infrastrukturu tijekom sljedećih osam godina. Altman je u studenom rekao kako tvrtka očekuje da će 2025. godinu završiti s oko 20 milijardi dolara godišnjeg prihoda. Prošle godine pokrenuli su alat Instant Checkout, koji korisnicima omogućuje kupnju od trgovaca poput Walmarta i Etsyja izravno putem ChatGPT-ja. OpenAI je također predstavio alate za zdravlje i učenje, između ostalog, jer se nada kako će ChatGPT učiniti važnijim dijelom svakodnevnog života korisnika i potencijalno potaknuti prijelaz na plaćanje pretplate.