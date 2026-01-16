Evo što se događa u podatkovnim centrima kada ChatGPT-ju pišemo 'molim te' i 'hvala'

Kao i velik broj modernih tema, priča o upitima koji uništavaju okoliš bez razloga povlači mnoga dodatna pitanja i uvide

Izbacite li riječi 'molim' i 'hvala' iz sljedećeg upita upućenog ChatGPT-ju i, ako je vjerovati dijelu rasprava na internetu, mogli biste pomisliti da time pomažete u spašavanju planeta. Ideja zvuči uvjerljivo jer sustavi umjetne inteligencije postupno obrađuju tekst: dulji upiti zahtijevaju nešto više računalne obrade i time troše nešto više energije. Izvršni direktor OpenAI-a Sam Altman priznao je da se na razini milijardi upita ti sitni troškovi zbrajaju u značajne operativne izdatke. Ipak, pretjerano je tvrditi da pristojno obraćanje ChatGPT-ju ima ogroman negativan učinak na okoliš jer učinak nekoliko dodatnih riječi zanemariv je u usporedbi s energijom potrebnom za rad same podatkovne infrastrukture. Ono što je važnije jest činjenica da se ta ideja uopće pojavila i proširila. Ona upućuje na to da mnogi ljudi već intuitivno osjećaju da umjetna inteligencija nije toliko nematerijalna koliko se na prvi pogled čini, a taj osjećaj vrijedi shvatiti ozbiljno.

Umjetna inteligencija ovisi o velikim podatkovnim centrima izgrađenima oko računalne infrastrukture visoke gustoće. Takvi objekti troše velike količine električne energije, zahtijevaju stalno hlađenje i povezani su sa širim sustavima opskrbe energijom, vodom i korištenjem zemljišta. Kako se upotreba AI-a širi, raste i taj temeljni infrastrukturni otisak. Ključno ekološko pitanje stoga nije kako su pojedinačni upiti formulirani, nego koliko se često i intenzivno ti sustavi koriste. Postoji važna strukturna razlika između umjetne inteligencije i većine poznatih digitalnih usluga. Kada se otvara dokument ili reproducira pohranjeni videozapis, najveći dio energetskog troška već je nastao ranije, a sustav uglavnom samo dohvaća postojeće podatke. Kod AI-a je situacija drukčija jer svaki upit zahtijeva novu računalnu obradu da bi se generirao odgovor. U tehničkom smislu, svaki prompt pokreće novu inferenciju, potpunu računalnu obradu kroz model, i taj se energetski trošak svaki put ponavlja. Zbog toga se umjetna inteligencija ponaša manje poput klasičnog softvera, a više poput infrastrukture, gdje se upotreba izravno pretvara u potražnju za energijom. Razmjeri te potražnje više nisu zanemarivi. Istraživanja objavljena u časopisu Science procjenjuju da podatkovni centri već sada čine značajan udio globalne potrošnje električne energije, uz brz rast potaknut AI opterećenjima. Međunarodna agencija za energiju upozorila je da bi se potražnja za električnom energijom iz podatkovnih centara mogla udvostručiti do kraja desetljeća ako se nastave sadašnji trendovi.