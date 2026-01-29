AI digitalni zdravstveni asistent pokrenut je ovog tjedna na WhatsAppu i prvu večer bio je srušen upitima. Nakon oporavka sjajno odgovara na pitanja o preventivnim programima HZJZ-a, primjerice kada se javiti liječniku, a kada neke stvari možete sami provjeriti. ZdrAVKO je sposoban razumjeti složena pitanja, ali još nije dobio sve informacije koje HZJZ ima na svojim stranicama te, odgovarajući na pitanja o najčešćim bolestima, neće otkrivati tko je najbolji liječnik za pojedinu od njih

Iz HZJZ-a su naveli da su razvoj i implementacija ZdrAVKA koštali 6000 eura, a provela ga je marketinška agencija Woom AI, specijalizirana za konverzacijsku umjetnu inteligenciju. Riječ je o globalnom certificiranom partneru Infobipa. ZdrAVKA smo upoznali praktički odmah u utorak nakon predstavljanja. Kontakt na WhatsAppu uspostavili smo preko stranice HZJZ-a te nam je brzo iskočila ilustracija nasmiješenog smeđokosog virtualnog zdravstvenog stručnjaka. No stvari nisu glatko krenule.

Srušili ga upiti: 'Imam kratke tehničke poteškoće' ZdrAVKO nam je odmah rekao da nam može pomoći na dva načina. Prvo, možemo u poruci natipkati 'info', na što nam izbacuje prozor s nekoliko opcija, između ostalih za više informacija o ciljevima i radu HZJZ-a, o njemu samom kao AI aplikaciji ili 'korisnim linkovima' za prevenciju zdravlja. Drugi način je da jednostavno postavimo pitanje o zdravlju. Kada smo ga u srijedu pitali za korisne linkove, dao nam je više vanjskih poveznica o raku grlića maternice - kako ga prevenirati, kako i gdje obaviti pregled te kalkulator rizika koji kroz interaktivni upitnik omogućuje procjenu osobnog rizika za ovu opasnu bolest. Međutim dalje od programa za prevenciju raka maternice nije išao. Postavljanje pitanja bio je još veći problem. Najprije bi odgovarao da mu nije jasan upit i tražio pojašnjenja, što bi opet rezultiralo nerazumijevanjem upita. Potom, malo poslije 23 sata u utorak, ZdrAVKO nam je prestao u potpunosti odgovarati na pitanja, iako je WhatsApp jasno pokazivao da mu je poruka isporučena, a HZJZ navodio da je dostupan korisnicima od 0 do 24 sata. Stoga smo u srijedu ujutro poslali upit HZJZ-u što se događa sa ZdrAVKOM. Malo nakon što su nam najavili odgovor, ZdrAVKO je poslao poruku u kojoj nam je priznao: 'Trenutno imam kratke tehničke poteškoće pa vam zasad ne mogu odgovarati na poruke. Moj tim već radi na otklanjanju smetnji i uskoro ću ponovno biti dostupan za sva Vaša pitanja.' Probleme su nam potom potvrdili i iz HZJZ-a.

'Imali smo jučer upravo u to vrijeme koje navodite (utorak navečer, op.a.) veliki dotok upita za ZdrAVKA, koji je doveo do teškoća u njegovom radu. ZdrAVKO se svima koji su ga željeli nešto pitati danas obratio porukom da ima tehničke poteškoće i da će se svima javiti porukom kad bude spreman. Kakav je to točno bug, ne znamo, ali vjerojatno isto onakav koji ruši rezultate mature (prevelika količina istovremenih upita). Apsolutno ćemo ovih dana ojačati bazu (linkovima koji nisu samo o raku grlića maternice, op.a.). Znači, ZdrAVKO ima mogućnost rasta i razvoja. HZJZ će se stalno brinuti o potrebama i pitanjima ljudi, pogotovo onih na koje ZdrAVKO ne zna odgovoriti', naveli su nam iz HZJZ-a, naglasivši da je njegovo predstavljanje očito urodilo velikim interesom javnosti.

Brzo se vratio s bolovanja: Što da radim s 29 godina? Da budemo iskreni, ZdrAVKO nam nikad nije poslao poruku da je, malo da se našalimo, ozdravio i vratio se s bolovanja koje je uzeo već prvog radnog dana. Međutim kontaktirali smo s njim ponovno u srijedu predvečer i ovoga je puta doista bio u znatno boljoj formi. Iako je i tada imao isključivo 'korisne linkove' o raku vrata maternice, dobro je reagirao na individualne upite. U skladu s time da ne daje dijagnostiku, odgovore je najčešće završavao pozivima da se za dodatne informacije javimo obiteljskom liječniku ili na e-mail preventivni@hzjz.hr. Budući da sam malko zabrinut za svoje zdravlje, otkrio sam mu da imam 29 godina, pitajući ga koliko bih trebao biti zabrinut i što poduzeti kako bih bio siguran da je sve u redu sa mnom. 'Kao osoba od 29 godina, važno je da vodite brigu o svom zdravlju kroz zdrav način života i redovite preventivne preglede prilagođene Vašoj dobi i individualnim čimbenicima rizika. Preventivni zdravstveni pregledi u Vašoj dobi obično uključuju osnovne preglede poput mjerenja krvnog tlaka, analize krvi i mokraće te savjetovanje o zdravim životnim navikama. Najveći rizici za zdravlje u toj dobi mogu biti povezani s načinom života, poput prehrane, tjelesne aktivnosti, stresa, pušenja ili konzumacije alkohola, kao i eventualnim nasljednim čimbenicima. Ako ste izloženi posebnim rizicima na radnom mjestu, važno je obratiti pažnju na prevenciju profesionalnih bolesti. Ako imate djecu ili planirate obitelj, važno je znati da za djecu postoje posebni preventivni programi poput Nacionalnog programa ranog otkrivanja slabovidnosti i Zubne putovnice, koji pomažu u očuvanju zdravlja Vaše djece', naveo je ZdrAVKO, odmah dajući savjete i o tome da u mladosti možemo razmišljati o zdravlju budućih potomaka.

ZdrAVKO upozorava na prašinu: Za tetanus zna, ali ne i za mišju groznicu Budući da je spomenuo da se pazim profesionalnih rizika, kroz glavu su mi prošli nedavni posjeti Željezničarskim kućama na Trešnjevci, a one su nažalost u derutnom stanju (vlasnik objekata, HŽ, upozorio nas je da ljudi koji tamo žive čine to na vlastitu odgovornost), te bivšem kolodvoru Samoborčeka u Adžijinoj, također ne baš u najboljem izdanju. Trebam li se brinuti zbog tih nedavnih pustolovina? 'Ako ste boravili u napuštenim objektima, važno je obratiti pažnju na moguće rizike za zdravlje koji mogu uključivati izloženost prašini, plijesni, kemikalijama ili drugim štetnim tvarima. Takve situacije mogu povećati rizik od respiratornih problema, alergija ili drugih zdravstvenih tegoba. Preporučujem da pratite svoje simptome i ako primijetite bilo kakve promjene, poput kašlja, otežanog disanja, iritacije kože, očiju ili drugih neobičnih simptoma, nemojte odgađati posjet svom liječniku obiteljske medicine radi procjene i eventualnih pretraga', prokomentirao je ZdrAVKO.

Iz HZJZ-a su naveli da se baza podataka ZdrAVKA svakodnevno nadopunjuje te naš AI sugovornik korektno priznaje gdje je jači, a gdje slabiji. 'U ovom trenutku, nažalost, nisam u mogućnosti pružiti traženi odgovor o simptomima mišje groznice. Kako biste dobili točne i pouzdane informacije, ljubazno Vas molim da se obratite stručnjacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo na e-adresu preventivni@hzjz.hr, gdje će Vam pružiti potrebne informacije i dodatna pojašnjenja (...). Tetanus je ozbiljna bolest koja nastaje zbog toksina bakterije Clostridium tetani, a simptomi se obično javljaju nekoliko dana do nekoliko tjedana nakon ozljede. Glavni simptomi tetanusa uključuju ukočenost i grčeve mišića, osobito u čeljusti (tzv. trizmus), poteškoće s gutanjem, grčeve u vratu, ukočenost trbušnih mišića te opću napetost i bol u mišićima. U težim slučajevima mogu se pojaviti i grčevi cijelog tijela. Ako primijetite simptome koji bi mogli upućivati na tetanus, nemojte odgađati posjet svom liječniku obiteljske medicine', iznio nam je ZdrAVKO korisne informacije o tetanusu, ali nas upućujući na druge adrese za pitanje o mišjoj groznici.

Nešto možemo sami, za drugo trebamo liječnika ZdrAVKO nam je također na naš upit naveo da ljudi u Hrvatskoj najčešće obolijevaju i umiru od kardiovaskularnih bolesti poput ishemijske bolesti srca i cerebrovaskularne bolesti, potom dijabetesa, kroničnih respiratornih bolesti i malignih tumora. 'Prevencija ovih bolesti temelji se na zdravom načinu života, redovitim pregledima i ranom otkrivanju simptoma. Ako primijetite bilo kakve simptome, važno je da se obratite svom liječniku. Simptomi na koje treba pripaziti ovise o različitim kroničnim bolestima, a neki od važnijih su kod kardiovaskularnih bolesti: bol u prsima, kratak dah, umor, ubrzan rad srca, oticanje nogu, glavobolje, vrtoglavica, zamućen vid, krvarenje iz nosa, pritisak u prsima. Kod dijabetesa: pojačana žeđ, učestalo mokrenje, umor, zamućen vid, sporo zacjeljivanje rana. Kod kroničnih respiratornih bolesti: otežano disanje, kašalj, sviranje u prsima. Kod malignih tumora: gubitak težine, umor, bol, promjene na koži ili izrasline', upozorio je.

Samopregled muškaraca Također, neke stvari možemo provjeriti i sami pa se ZdrAVKO pokazao vrlo korisnim dajući upute, primjerice, za samoprovjeru znakova raka testisa jer to muškarci mogu provoditi sami kod kuće. 'Jednom mjesečno, najbolje pod toplim tušem ili nakon kupanja kada je skrotum opušten. Tijekom samopregleda opipavaju se testisi tražeći kvržice, tvrde točke, zadebljanja ili promjene u strukturi, kao i promjene u veličini ili obliku. Ako tijekom samopregleda primijetite kvržicu, naglo povećanje jednog testisa, osjećaj težine u skrotumu, bol ili nelagodu, važno je što prije potražiti liječnika obiteljske medicine. Liječnik će potom obaviti klinički pregled testisa i skrotuma te, ako je potrebno, uputiti Vas na daljnje dijagnostičke pretrage', savjetovao je naš AI asistent.

Neće reći tko je najbolji doktor, ali je ekspert za prevenciju Dok je ZdrAVKO do zaključenja ovoga članka od korisnih linkova isticao samo prevenciju raka grlića maternice, na izravan upit pobrojao nam je sve preventivne programe koje HZJZ trenutno nudi. Kada je riječ o liječenju, naravno da svatko od nas želi što boljeg liječnika, ali HZJZ-ov AI asistent u tome vam ipak neće biti koristan. 'U ovom trenutku, nažalost, nisam u mogućnosti pružiti informaciju o tome tko je najbolji doktor u Hrvatskoj za rak prostate. Kako biste dobili točne i pouzdane informacije, ljubazno Vas molim da se obratite stručnjacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo na e-adresu preventivni@hzjz.hr, gdje će Vam pružiti potrebne informacije i dodatna pojašnjenja', kratko je odgovorio na upit o opasnoj bolesti koje bi se trebao čuvati svaki muškarac.

O raku prostate S druge strane, iako su preventivni programi namijenjeni specifičnim dobnim skupinama koje su u najvećem riziku od pojedine bolesti, ZdrAVKO je naveo da se možemo javiti za ove preglede neovisno o dobi te će stručnjaci procijeniti koliko su nam potrebni. Ono na čemu ovaj AI još mora poraditi odnosi se na upijanje svog dostupnog znanja koje HZJZ nudi preko svojih stranica. Tako je HZJZ prošle godine u studenom, inače mjesecu borbe protiv raka prostate (movember), na svojim stranicama naveo da se 'čimbenicima rizika za rak prostate smatraju starija životna dob, najčešće kod muškaraca iznad 50 godina, nasljeđe i etničko porijeklo. Također, prehrana, debljina, upale prostate i spolno prenosive infekcije mogu predstavljati čimbenike rizika za razvoj bolesti'. No ZdrAVKO nije dobio te informacije. 'U dostupnim podacima iz baze znanja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo nema detaljnih informacija o točnim uzrocima raka prostate. Općenito, rak prostate je složena bolest čiji nastanak može biti povezan s različitim čimbenicima, uključujući dob, obiteljsku anamnezu i druge čimbenike rizika, no specifični uzroci nisu precizno navedeni (...). Rak prostate u ranoj fazi obično nema simptome, što je jedan od razloga zašto je važno rano otkrivanje kroz probir. Kada se simptomi pojave, mogu uključivati poteškoće s mokrenjem, učestalo mokrenje, naročito noću, slab ili prekinut mlaz mokraće, bol ili nelagodu u zdjelici, donjem dijelu leđa ili pri ejakulaciji', informacije su koje nam je ZdrAVKO bio u mogućnosti dati o raku koji je u Hrvatskoj osmi najčešći uzrok smrti muškaraca te treći najsmrtonosniji tumor za njih.

Nacionalni programi HZJZ-a za rano otkrivanje raka - besplatni su za javnost rak dojke (za žene od 49 do 70 godina)

rak debelog crijeva (za žene i muškarce od 50 do 74 godine)

rak pluća (za osobe od 50 do 75 godina koje su aktivni ili bivši pušači)

rak vrata maternice (pilot-program za žene od 20 do 64 godine)

rak prostate (pilot-program za muškarce od 55 do 69 godina)

melanom (pilot-program za osobe s povećanim rizikom, osobito starije od 50 godina i svijetle puti)

Savjeti za preglede, ali ne i njihovo zakazivanje: 'Vidjet ćemo kako će se razvijati' Unatoč takvim nedostacima, ZdrAVKO je prilično koristan AI za sve koji su zainteresirani za svoje zdravlje, a ne žele se uznemiravati onim što može uzrokovati klasično guglanje simptoma. Zanimljiv je i zbog toga što možete tražiti informacije o najčešćim bolestima ili radu HZJZ-a.

WhatsApp je, kažu nam iz HZJZ-a, odabran kao platforma 'zbog sigurnosti, jednostavnosti, dostupnosti i mogućnosti povratnog komuniciranja' umjesto vlastite stranice ili aplikacije. Ipak, moglo bi se poraditi na samom izgledu ove komunikacije. Osim toga, ako već postoji AI sustav koji se zove ZdrAVKO, zašto onda na porukama piše da se dopisujete s HZJZ-om, a ne sa spomenutim virtualnim pomoćnikom. Vrlo simpatična i lijepa grafika ZdrAVKA pojavila nam se prilikom samog kontakta, a češće pojavljivanje te ilustracije bilo bi vizualno atraktivnije, pogotovo za mlađu publiku, koju bi to moglo motivirati da se više informira o zdravlju i važnosti preventivnih pregleda. Također, dok ZdrAVKO redovno podsjeća na načine na koje možete stupiti u kontakt s HZJZ-om, bilo bi fantastično i kada bi omogućio izravni kontakt sa stručnjacima za pojedine bolesti.