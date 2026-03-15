Trump: 'Mogao bih ponovno napasti ovaj otok - čisto iz zabave'; Izrael se brani od iranskih raketa

RAT NA BLISKOM ISTOKU
Ključni događaji
Američki projektil pogodio je kompleks američkog veleposlanstva u Bagdadu; udar je bio unutar zaštićene Zelene zone, prema iračkim dužnosnicima.
Najmanje 12 medicinara poginulo je kada je pogođen zdravstveni centar u mjestu Burj Qalawiya na jugu Libanona.
Iran je zaprijetio napadima na naftnu infrastrukturu u regiji ako budu pogođena njegova energetska postrojenja.
Iran je u posljednjim napadima lansirao stotine dronova i projektila prema ciljevima u regiji, uključujući države Zaljeva.
Stanovnici središta Dohe dobili su hitna upozorenja na mobitelima da se odmah evakuiraju.
U intervjuu za NBC News rekao je da se čini kako je Teheran spreman postići dogovor kojim bi se okončao sukob, ali je dodao da ‘uvjeti nisu dovoljno dobri’. Iran je, međutim, takve tvrdnje odmah demantirao, prenosi BBC. Trump je također izjavio da je američka vojska u potpunosti uništila naftna postrojenja na iranskom otoku Kharg, ključnom čvorištu za izvoz iranske nafte. Ipak, dodao je da bi ih mogao ponovno napasti – ‘čisto iz zabave’.
07:46
Izrael presreo iranske rakete
Izraelska vojska objavila je da je tijekom ranih jutarnjih sati presrela više projektila koje je Iran lansirao prema Izraelu. Prema navodima hitnih službi, raketni napad bio je usmjeren na središnji dio zemlje, gdje su se oglasile sirene za uzbunu.
Izraelske protuzračne obrambene snage presrele su većinu projektila, a vlasti zasad nisu prijavile ozlijeđene. Napad je dio nove serije iranskih raketnih udara koji su tijekom noći i jutra uslijedili u nekoliko valova, dok se sukob između Irana i Izraela nastavlja širiti
07:46
SAD poziva građane da napuste niz zemalja na Bliskom istoku
Američko veleposlanstvo u Bagdadu izdalo je novo upozorenje svojim državljanima da napuste Irak, nakon što je u subotu projektil pogodio zgradu veleposlanstva. U priopćenju se američkim građanima poručuje da ‘odmah napuste Irak’.
‘Američki državljani koji odluče ostati u Iraku snažno se potiču da preispitaju svoju odluku s obzirom na ozbiljnu prijetnju koju predstavljaju terorističke milicije povezane s Iranom’, navodi se u upozorenju veleposlanstva.
U jeku iranskih napada na američke ciljeve diljem Bliskog istoka, Sjedinjene Američke Države pozvale su svoje građane da napuste više od deset zemalja u regiji. Odvojeno od toga, Washington je u subotu naredio evakuaciju dijela svog osoblja iz Omana. Prema navodima agencije Reuters, naloženo je da zemlju napuste svi državni službenici koji nisu nužni za rad misije, kao i članovi njihovih obitelji.
07:44
Iran uhitio 20 osoba optuženih da su doušnici Izraelu
Dvadeset osoba uhićeno je na sjeverozapadu Irana zbog pokušaja suradnje s Izraelom, izvijestila je u nedjelju novinska agencija Tasnim, pozivajući se na izjavu tužiteljstva pokrajine Zapadni Azerbajdžan.
Optuženi su za slanje podataka o lokaciji iranske vojne i sigurnosne imovine Izraelu.
Izrael je pokrenuo novu fazu napada na Iran, ciljajući sigurnosne kontrolne točke na temelju dojava doušnika na terenu, rekao je prošli tjedan Reutersu izvor upoznat s izraelskom vojnom strategijom.
07:24
SAD identificirao šest vojnika poginulih u Iraku
Američko Ministarstvo obrane u subotu je identificiralo šest američkih zrakoplovaca koji su poginuli u padu zrakoplova tijekom punjenja gorivom iznad Iraka.
Zrakoplovci su bili na KC-135 zračnom tankeru za dopunu goriva, kao potpora američkim napadima na Iran.
07:24
Starmer bi mogao poslati tisuće dronova na Bliski istok
Britanski premijer Keir Starmer mogao bi poslati tisuće dronova presretača na Bliski istok, izvijestio je The Telegraph u subotu. Vojni dužnosnici ispituju može li se sustav presretača protiv dronova "Octopus", koji se proizvodi u Velikoj Britaniji za Ukrajinu za korištenje protiv Rusije, koristiti i za jačanje britanske obrane protiv iranskih dronova Shahed, navodi se u izvješću.
07:23
Svjetske burze pale zbog rasta cijena nafte
Na svjetskim su burzama cijene dionica pale i prošloga tjedna, drugoga zaredom, jer su zbog krize na Bliskom istoku snažno porasle cijene nafte, što bi moglo izazvati rast inflacije i naštetiti gospodarstvima.
07:22
SAD naredio osoblju da napusti Oman usred rata s Iranom
Američki State department priopćio je u subotu da je naredio vladinim zaposlenicima koji nisu uključeni u hitne slučajeve i članovima obitelji državnih zaposlenika da napuste Oman.
State department je kao razlog takvoj odluci naveo sigurnosne rizike dok se nastavlja američko-izraelski rat protiv Irana.