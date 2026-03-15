Trump: 'Mogao bih ponovno napasti ovaj otok - čisto iz zabave'; Izrael se brani od iranskih raketa

Izrael presreo iranske rakete

Izraelska vojska objavila je da je tijekom ranih jutarnjih sati presrela više projektila koje je Iran lansirao prema Izraelu. Prema navodima hitnih službi, raketni napad bio je usmjeren na središnji dio zemlje, gdje su se oglasile sirene za uzbunu.

Izraelske protuzračne obrambene snage presrele su većinu projektila, a vlasti zasad nisu prijavile ozlijeđene. Napad je dio nove serije iranskih raketnih udara koji su tijekom noći i jutra uslijedili u nekoliko valova, dok se sukob između Irana i Izraela nastavlja širiti