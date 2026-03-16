Google Street View automobili opet na hrvatskim cestama: Evo u koje gradove dolaze

Usluga Google Street View u Hrvatskoj je pokrenuta 2012. godine i od tada je ažurirana nekoliko puta, a posljednji put 2025. godine. Ovogodišnje fotografiranje obuhvatit će oko 30 naselja i više od 10.000 kilometara cesta.

Infrastruktura se stalno mijenja – grade se nova naselja, dionice cesta, industrijske zone kao i javni prostori. Redovitim fotografiranjem te se promjene mogu prikazati na usluzi Google Maps, što olakšava snalaženje, planiranje ruta i prethodno upoznavanje s lokacijom, navodi se u priopćenju.

Uz Zagreb, Google Street View automobili pojavit će se na ulicama Rijeke, Osijeka, Siska, Šibenika, Makarske, Paga, Valpova, Požege, Delnica, Visa, Varaždina, Trogira i drugih gradova. Nove fotografije pomoći će korisnicima u lakšem snalaženju i istraživanju različitih odredišta.

Usluga Google Maps mjesečno ima više od dvije milijarde aktivnih korisnika diljem svijeta i sadrži informacije o više od 250 milijuna tvrtki i lokacija. Za lokalno gospodarstvo to znači veću vidljivost i lakše pronalaženje poslovnih objekata, hotela, restorana i proizvodnih zona. Više od 10 milijuna web-stranica i aplikacija koristi Google Maps Platformu kako bi dosegli svoje korisnike.

Usluga Google Street View nije samo alat za navigaciju – ona podržava turizam, poslovanje i investicijsko okruženje pružajući realističan prikaz različitih regija zemlje, navodi se u priopćenju.

Kako usluga funkcionira

Google Street View automobili opremljeni su specijaliziranim kamerama od 360 stupnjeva koje snimaju panoramske fotografije okruženja. Google pridaje veliku važnost zaštiti privatnosti. Prije objave prikupljenih fotografija koriste se tehnologije koje automatski zamućuju lica osoba i registarske oznake vozila kako bi se onemogućila identifikacija i zaštitila privatnost.

Dodatno, usluga nudi mogućnost dodatnog zamućivanja dijelova slike (osoba, automobila, kuća i sl.), što se može zatražiti klikom na gumb 'Prijavi problem' (Report a problem) u donjem desnom kutu objavljenih fotografija na usluzi Google Maps.