Iran sije kaos i na drugom frontu: 'Zapadne organizacije trebaju biti u stanju visoke pripravnosti'

Proiranske hakerske skupine sve intenzivnije napadaju internetske sustave na Bliskom istoku, a njihovi se napadi postupno šire i prema Sjedinjenim Državama. Stručnjaci upozoravaju da bi u digitalni sukob mogli biti uvučeni američki obrambeni izvođači, elektrane, vodovodni sustavi i druga kritična infrastruktura, osobito ako se u napade uključe i saveznici Teherana

Hakeri koji podržavaju Iran u srijedu su preuzeli odgovornost za značajan kibernetički napad na američku medicinsko-tehnološku kompaniju Stryker. Od početka rata 28. veljače pokušavali su i prodrijeti u mreže nadzornih kamera u nekoliko bliskoistočnih država da bi pomogli Iranu u preciznijem navođenju projektila. Osim toga, meta su bili podatkovni centri u regiji, industrijska postrojenja u Izraelu, škola u Saudijskoj Arabiji te zračna luka u Kuvajtu. Iran posljednjih godina snažno ulaže u razvoj ofenzivnih kibernetičkih sposobnosti, istodobno održavajući bliske veze s hakerskim skupinama koje djeluju kao njegovi digitalni saveznici, prenosi AP. U ranijim operacijama skupine povezane s Teheranom uspjele su, među ostalim, prodrijeti u e-mail sustav kampanje američkog predsjednika Donalda Trumpa, pokušati napade na vodovodne sustave u SAD-u te se infiltrirati mreže koje koriste američka vojska i obrambeni izvođači. Cilj takvih napada, upozoravaju stručnjaci, jest iscrpiti američke ratne napore, povećati troškove energije, opteretiti sigurnosne sustave te nanijeti što veću štetu tvrtkama povezanim s obrambenom industrijom. 'Nešto će se dogoditi', upozorio je Kevin Mandia, osnivač sigurnosnih tvrtki Mandiant i Armadin.

Tko je na meti Proiranske i propalestinske hakerske skupine preuzele su odgovornost za ometanje sustava tvrtke Stryker, proizvođača medicinske opreme sa sjedištem u američkoj saveznoj državi Michigan. Napad je izvela skupina Handala, a tvrdi da je riječ o odmazdi za američke napade u kojima su poginula iranska djeca. Za razliku od mnogih drugih hakerskih skupina, Handala ne djeluje zbog financijske koristi, kaže Ismael Valenzuela, potpredsjednik za obavještavanje o prijetnjama u tvrtki Arctic Wolf. 'Ono što ih izdvaja jest jasan fokus na uništavanje podataka, a ne na iznudu novca', rekao je Valenzuela. Istodobno poljske vlasti istražuju nedavni kibernetički napad na nuklearni istraživački centar. Iako postoje indicije o mogućoj povezanosti s Iranom, istražitelji ne isključuju mogućnost da je napad izvela druga skupina koja pokušava prikriti svoj identitet iskorištavajući rat. U narednom razdoblju stručnjaci očekuju da će meta biti američki obrambeni izvođači, dobavljači vlade i tvrtke koje surađuju s Izraelom, ali i kritična infrastruktura poput bolnica, luka, vodovodnih sustava, elektrana i željezničkih mreža. Proiranski hakeri otvoreno raspravljaju o planovima napada na Telegramu i drugim internetskim forumima. 'Podatkovne centre treba onesposobiti', napisao je jedan od korisnika, prema podacima američke analitičke organizacije SITE Intelligence Group, dodajući: 'Oni su mozak američkih vojnih komunikacijskih i sustava za ciljanje.' Kibernetičke operacije služe i prikupljanju obavještajnih podataka. Primjerice, Iran je pokušavao hakirati kamere u susjednim državama da bi poboljšao navođenje projektila, a prodor u američke mreže mogao bi pružiti uvid u vojne planove ili logističke lance opskrbe.

Napadi na najslabije karike Izraelski napadi na iranske vojne ciljeve, kao i povremeni prekidi internetske povezanosti u Iranu, možda su kratkoročno ograničili kibernetičke operacije Teherana. No stručnjaci upozoravaju da će iranski hakeri i njihovi saveznici vjerojatno pokušati ostvariti brze uspjehe napadajući najslabije točke američke digitalne infrastrukture. Lokalni vodovodni sustavi ili zdravstvene ustanove često nemaju dovoljno sredstava ni stručnjaka za redovito ažuriranje sigurnosnih zaštita, zbog čega su osobito ranjivi. Takve institucije česte su mete jer ih je relativno lako kompromitirati, a poremećaji u njihovom radu mogu izazvati veliku paniku u javnosti. Napadi mogu uključivati DDoS operacije, kojima se mreže preopterećuju da bi postale nedostupne korisnicima, ili defacement napade, u kojima se mijenja sadržaj internetskih stranica. Druga mogućnost su takozvane hack-and-leak operacije, u kojima hakeri prijete objavom ukradenih povjerljivih podataka. Shaun Williams, bivši agent FBI-a i CIA-e koji danas radi u sigurnosnoj tvrtki SentinelOne, kaže da takvi napadi često nisu tehnički posebno sofisticirani. 'Ali ako neka organizacija nije ozbiljno shvatila kibernetičku sigurnost, cijena može biti vrlo visoka', upozorava i savjetuje: 'Ažurirajte sustave, provjerite sigurnosne alate i uklonite stare korisničke račune. Sve osnovne mjere kibernetičke higijene danas su važnije nego ikad.'

