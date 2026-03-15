Gotovo je s papirnim svjedodžbama: Učenici će dobiti QR kod, evo detalja

'Svaki digitalni dokument na sebi ima jedinstveni kod koji predstavlja način na koji ga netko drugi, treća strana poput poslodavca ili neke druge službe, može verificirati. I roditelj će, naravno, moći predstavljati svoje maloljetno dijete u sustavu, kao što je mogao i do sada, i vidjeti sve dokumente koji će nastati za vrijeme njegova obrazovanja', kaže Filipović te otkriva kako će to funkcionirati u praksi.

Naime, sve svjedodžbe nalazit će se u središnjem digitalnom registru. Kada vam zatreba dokument, primjerice za poslodavca ili upis u srednju školu, preko sustava e-građani moći ćete preuzeti dokument. Njegova ispravnost provjeravat će se putem QR koda.

'Ovakav način validacije dokumenata u kontekstu sigurnosti zapravo omogućava da ne dijelimo podatke koji nisu potrebni. Ako nam je postavljeno pitanje imamo li određenu razinu stručne spreme, nema nikakvog razloga da netko vidi naše druge osobne podatke. Naravno, svatko može isprintati svoj digitalni dokument, on će biti u obliku PDF datoteke, i podijeliti ga s kim god želi, ali ne mora', objasnio je Filipović.

Ravnatelj Osnovne škole Trnsko Josip Petrović ističe da će cijeli projekt biti izazov, no zadovoljan je jer će e-svjedodžbe potpuno onemogućiti bilo kakvo krivotvorenje svjedodžbi. Ipak, unatoč tome što podjele svjedodžbi više neće biti, ne odustaju od oproštajnog okupljanja na kraju školske godine.